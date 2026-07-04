OM : Greenwood vendu, on connaît la date

Le dossier Mason Greenwood est toujours en haut de la pile sur le bureau de Stéphane Richard, cependant le président de l'OM sait qu'en Italie une offre est désormais imminente. Une date est même fixée pour le transfert de l'attaquant anglais.

TuttoMercato affirme qu'une date a été fixée pour aboutir à la signature du natif de Bradford. Les jours passent et alors même que l'entraînement va reprendre sous les ordres de Bruno Genesio, Mason Greenwood est toujours sous contrat jusqu'en 2029 avec l'Olympique de Marseille. Du côté de Fenerbahçe, on veut encore croire qu'un accord est possible avec l'OM pour obtenir le transfert du joueur formé à Manchester United, mais c'est tout de même du côté de l'AS Rome que le forcing s'intensifie. Le club italien est prêt à dépenser 45 millions d'euros pour recruter Mason Greenwood , lequel ne refusera pas de rejoindre un club qui disputera la prochaine Ligue des champions. Mais cette fois, Marco Campanella, journaliste italien œuvrant pouraffirme qu'une date a été fixée pour aboutir à la signature du natif de Bradford.

Gasperini fixe une date pour Greenwood

A la demande de Gian Piero Gasperini, le nouvel entraîneur de la Roma, Dan Friedkin est prié de trouver un accord avec les dirigeants marseillais afin que Mason Greenwood soit là dès le premier jour de la préparation estivale dans la capitale italienne. Et plus précisément, le technicien italien a demandé à ses employeurs de faire signer l'attaquant anglais, auteur de 26 buts avec l'OM la saison passée, pour le 13 juillet au plus tard. Il reste donc un peu moins de dix jours pour que l'AS Rome et l'Olympique de Marseille s'entendent sur le sujet, sachant que Stéphane Richard a clairement fait savoir que le club phocéen devait laisser partir des joueurs, notamment pour faire fondre la masse salariale jugée trop énorme du côté du Vélodrome.