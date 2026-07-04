OM : Greenwood vendu, on connaît la date

OM : Greenwood vendu, on connaît la date

OM04 juil. , 12:00
parClaude Dautel
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Le dossier Mason Greenwood est toujours en haut de la pile sur le bureau de Stéphane Richard, cependant le président de l'OM sait qu'en Italie une offre est désormais imminente. Une date est même fixée pour le transfert de l'attaquant anglais.
Les jours passent et alors même que l'entraînement va reprendre sous les ordres de Bruno Genesio, Mason Greenwood est toujours sous contrat jusqu'en 2029 avec l'Olympique de Marseille. Du côté de Fenerbahçe, on veut encore croire qu'un accord est possible avec l'OM pour obtenir le transfert du joueur formé à Manchester United, mais c'est tout de même du côté de l'AS Rome que le forcing s'intensifie. Le club italien est prêt à dépenser 45 millions d'euros pour recruter Mason Greenwood, lequel ne refusera pas de rejoindre un club qui disputera la prochaine Ligue des champions. Mais cette fois, Marco Campanella, journaliste italien œuvrant pour TuttoMercato affirme qu'une date a été fixée pour aboutir à la signature du natif de Bradford.

Gasperini fixe une date pour Greenwood

A la demande de Gian Piero Gasperini, le nouvel entraîneur de la Roma, Dan Friedkin est prié de trouver un accord avec les dirigeants marseillais afin que Mason Greenwood soit là dès le premier jour de la préparation estivale dans la capitale italienne. Et plus précisément, le technicien italien a demandé à ses employeurs de faire signer l'attaquant anglais, auteur de 26 buts avec l'OM la saison passée, pour le 13 juillet au plus tard. Il reste donc un peu moins de dix jours pour que l'AS Rome et l'Olympique de Marseille s'entendent sur le sujet, sachant que Stéphane Richard a clairement fait savoir que le club phocéen devait laisser partir des joueurs, notamment pour faire fondre la masse salariale jugée trop énorme du côté du Vélodrome.
Le président de l'Olympique de Marseille a reconnu que son club avait une masse salariale dépassant les 100 millions d'euros et que cela devenait intenable. En laissant partir Mason Greenwood pour la Roma, Stéphane Richard permettra à l'OM de remplir en partie ses caisses, puisque Marseille s'est engagé à vendre 80ME de joueurs en un an, mais aussi de faire baisser la fameuse masse salariale. Rome n'a plus que neuf jours pour finaliser tout cela, et tout le monde sera content. Sauf peut-être les fans marseillais qui savent l'importance prise par Greenwood depuis qu'il a signé à l'OM. De son côté, le joueur anglais de 24 ans se fait très discret depuis la fin de la saison, préférant laisser ses agents régler son avenir.
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OM : McCourt éloigne Richard de ce dossier brûlant

C est faux ce n est pas vrai.

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En effet Mc Court est plus que jamais ouvert à une vente, et aux dernières nouvelles, ce serait bien l'Arabie Saoudite qui serait le futur acquéreur de l'OM , car vu la nouvelle offre astronomique sur la table , Mac Court est sur le point de céder pour financer son futur projet, Project Liberty .."money talks" ! Et il se dit aussi , de source sûre , parmi des membres du consortium et parmi les proches de Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane , que Jacques-Henry Eyraud serait aussi sur la short list pour occuper le poste de Président de l'OM.Et tous les démentis, les "contre feu" ,sont là pour détourner les regards, et ainsi éviter les fuites et les indiscrétions, toujours néfastes à la finalisation de ce genre de négociations....

OM : Greenwood vendu, on connaît la date

VENTE GREENWOOD : Un RMIste et un chômeur colocataires Marseillais : " -- Moi Greenwood j'en demande 80 millions pas moins ! - Non faut être réaliste ... moi à 60 millions , je le laisse partir, on a plus un rond ! " "- Oh la la ... ça me fais penser .... on peut toujours pas payer le loyer de la coloc !!! 😂🤣

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Et heureusement !!! Non mais au secours. C'est quoi cette piste DÉGUEULASSE !? jamais de la vie !

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Grégoire Lorenzini aura beaucoup de travail !

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