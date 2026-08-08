ASSE : Bein Sports révèle des audiences historiques

ASSE : Bein Sports révèle des audiences historiques

ASSE08 août , 9:20
parClaude Dautel
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Bein Sports a beau avoir perdu la Ligue 1, elle reste la seule chaîne à diffuser l'intégralité du championnat de Ligue 2. Il est vrai que la présence de l'AS Saint-Étienne permet à la chaîne sportive franco-qatarie de réaliser de sacrés scores.
Sans le dire publiquement, les dirigeants de Bein Sports ont dû respirer un grand coup lorsque les Verts sont tombés lors du barrage face à Nice. Car même si la descente du FC Nantes va permettre d'attirer un peu de monde devant la chaîne cryptée, l'AS Saint-Etienne est clairement au-dessus du lot en matière d'attractivité. Ainsi, à la veille de la reprise de la saison de Ligue 2, les audiences des matchs de la saison passée ont été révélées par Florent Houzot, le directeur de la rédaction de Beinsports, et le constat est incroyable. Pour ceux qui doutent de la popularité de l'ASSE, les chiffres d'audience sont une bonne leçon.

L'ASSE fait presque un sans-faute niveau audience

En choisissant de diffuser quasiment les matchs de l'AS Saint-Étienne le samedi soir, Bein Sports a fait un choix payant. « On a établi un record historique pour la L2 lors du play-off contre Rodez la saison passée avec 460 000 spectateurs. L’ASSE a été à l’origine de 23 des meilleures audiences des 34 journées », explique, dans Le Progrès, le patron de la chaîne sportive, qui précise que désormais les programmations sont décidées bien à l'avance, à savoir neuf semaines, afin de permettre aux supporters de s'organiser.
La saison 2026-2027, qui débute par deux journées en multiplex ce samedi à 20h45, puis vendredi prochain à la même heure. Mais dès la troisième journée de Ligue 2, Bein Sports diffusera en match vedette du samedi soir la rencontre entre l'AS Saint-Étienne et Grenoble. L'occasion de faire un gros carton d'audience au niveau de la L2, même si cette année, les FC Nantes aura aussi la vedette.
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