OM : Le successeur d'Aubameyang déniché en Belgique

L’OM va devoir se renforcer au poste d’avant-centre après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Le club phocéen a coché le nom d’Hyllarion Goore, attaquant ivoirien de 20 ans évoluant à La Gantoise.

Toujours à l’arrêt dans le sens des arrivées, le mercato de l’Olympique de Marseille va bien finir par se décanter. Le club olympien a ficelé plusieurs départs qui seront bientôt officiels : Rulli à Manchester City, Aguerd à la Real Sociedad ou encore Medina au Bayer Leverkusen. Cela va donner un peu d’air aux finances olympiennes afin de pouvoir se renforcer. Bruno Genesio aimerait notamment voir débarquer un avant-centre pour compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang à La Corogne en début de mercato. Selon les informations de L’Equipe, un joueur plaît particulièrement à la cellule de recrutement olympienne : Hyllarion Goore.

L'OM a pris des renseignements sur Goore

A seulement 20 ans, l’Ivoirien a marqué 5 buts la saison dernière sous les couleurs de La Gantoise. L’Olympique de Marseille n’a pas encore fait d’offre pour le recruter, mais a pris de premiers renseignements auprès de la formation belge. L’ailier égyptien Haissem Hassan du Real Oviedo figure aussi parmi les cibles de l’OM. Dans le sens des départs, les supporters phocéens seront en revanche inquiets d’apprendre que Côme a identifié Amine Gouiri comme un renfort potentiel au poste d’avant-centre.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club italien entraîné par Cesc Fabregas apprécie beaucoup le profil de l’international algérien même s’il n’est pas encore question d’une offre ferme envoyée à l’OM. Bruno Genesio, qui connaît très bien Amine Gouiri pour l’avoir croisé à l’Olympique Lyonnais et au Stade Rennais, espère pouvoir conserver son buteur de 26 ans. En cas de départ, nul doute que l’Olympique de Marseille se montrera assez gourmand sur l’indemnité de transfert en réclamant au moins 25 millions d’euros d’autant que son contrat court jusqu’en 2029 et que Gouiri sort de deux saisons convaincantes avec 13 et 8 buts marqués en Ligue 1 en 2024-2025 et 2025-2026.