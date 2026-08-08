OM : Le successeur d'Aubameyang déniché en Belgique

OM : Le successeur d'Aubameyang déniché en Belgique

OM08 août , 9:00
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM va devoir se renforcer au poste d’avant-centre après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Le club phocéen a coché le nom d’Hyllarion Goore, attaquant ivoirien de 20 ans évoluant à La Gantoise.
Toujours à l’arrêt dans le sens des arrivées, le mercato de l’Olympique de Marseille va bien finir par se décanter. Le club olympien a ficelé plusieurs départs qui seront bientôt officiels : Rulli à Manchester City, Aguerd à la Real Sociedad ou encore Medina au Bayer Leverkusen. Cela va donner un peu d’air aux finances olympiennes afin de pouvoir se renforcer. Bruno Genesio aimerait notamment voir débarquer un avant-centre pour compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang à La Corogne en début de mercato. Selon les informations de L’Equipe, un joueur plaît particulièrement à la cellule de recrutement olympienne : Hyllarion Goore.

L'OM a pris des renseignements sur Goore

A seulement 20 ans, l’Ivoirien a marqué 5 buts la saison dernière sous les couleurs de La Gantoise. L’Olympique de Marseille n’a pas encore fait d’offre pour le recruter, mais a pris de premiers renseignements auprès de la formation belge. L’ailier égyptien Haissem Hassan du Real Oviedo figure aussi parmi les cibles de l’OM. Dans le sens des départs, les supporters phocéens seront en revanche inquiets d’apprendre que Côme a identifié Amine Gouiri comme un renfort potentiel au poste d’avant-centre.
Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club italien entraîné par Cesc Fabregas apprécie beaucoup le profil de l’international algérien même s’il n’est pas encore question d’une offre ferme envoyée à l’OM. Bruno Genesio, qui connaît très bien Amine Gouiri pour l’avoir croisé à l’Olympique Lyonnais et au Stade Rennais, espère pouvoir conserver son buteur de 26 ans. En cas de départ, nul doute que l’Olympique de Marseille se montrera assez gourmand sur l’indemnité de transfert en réclamant au moins 25 millions d’euros d’autant que son contrat court jusqu’en 2029 et que Gouiri sort de deux saisons convaincantes avec 13 et 8 buts marqués en Ligue 1 en 2024-2025 et 2025-2026.

Lire aussi

OM : Accord trouvé pour Aguerd à la SociedadOM : Accord trouvé pour Aguerd à la Sociedad
Articles Recommandés
Lens Sunderland 16h Sur Ligue1 La Compo Lensoise
Lens

Lens-Sunderland : La compo lensoise (16h sur Ligue1+)

Thomas Meunier Trop Gourmand Sa Signature A Lol Annulee
OL

Thomas Meunier trop gourmand, sa signature à l’OL annulée

Cdm 2026 Largentine Protegee Francois Letexier A Pris Cher
Mondial 2026

CdM 2026 : L’Argentine protégée, François Letexier a pris cher

Hambourg Lille La Compo Lilloise 15h Sur Ligue1
LOSC

Hambourg-Lille : La compo lilloise (15h sur Ligue1+)

Fil Info

08 août , 15:06
Lens-Sunderland : La compo lensoise (16h sur Ligue1+)
08 août , 15:00
Thomas Meunier trop gourmand, sa signature à l’OL annulée
08 août , 14:30
CdM 2026 : L’Argentine protégée, François Letexier a pris cher
08 août , 14:08
Hambourg-Lille : La compo lilloise (15h sur Ligue1+)
08 août , 14:00
Le PSG envoie 53 ME pour Godts, ça bloque toujours
08 août , 13:40
Humilié par Vinicius, Arsenal se venge sur le PSG
08 août , 13:20
OM : Lorenzi oblige un joueur à baisser son salaire
08 août , 13:13
Bruno Guimaraes signe à Arsenal pour 90 ME (officiel)
08 août , 13:00
OL : La Roma se déplace pour Malick Fofana

Derniers commentaires

L'OM trop pauvre pour s'offrir Kebbal, c'est officiel

flop...

Bruno Guimaraes signe à Arsenal pour 90 ME (officiel)

8 à 10 millions pour l'OL ? ^^

CdM 2026 : L’Argentine protégée, François Letexier a pris cher

La pire Coupe du Monde de l'histoire du Football.

OL : La Roma se déplace pour Malick Fofana

ils ont déjà plus dépensé que tous les clubs de ligue macdo réunis hors quatar.. ils veulent juste profitez au maximum des clubs qui sont beaucoup plus mal lotis qu'eux c'est la loi du plus fort tout simplement..

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

(L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc) ... mais le public aussi commence a être frustré ... la vente de ces "excellents" joueurs dont fait partie Pavel Sulc ... pour récupérer quoi ? qui? À un moment donné il faudra bien arriver a construire dans le long terme... et avec , seulement avec , une équipe régulière ça finira par payer, mais là pour l'instant, ???

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading