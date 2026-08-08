OM : Frank Lampard rêve d’un Marseillais au salaire XXL

OM : Frank Lampard rêve d’un Marseillais au salaire XXL

OM08 août , 8:00
parCorentin Facy
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Désireux de dégraisser son effectif, l’Olympique de Marseille sera heureux d’apprendre que la Premier League s’intéresse à Angel Gomes. L’ancien Lillois est ciblé par le Coventry de Frank Lampard.
Après s’être séparé de Traoré, Aubameyang, Greenwood et bientôt de Rulli, de Medina et d’Aguerd, l’Olympique de Marseille continue son énorme dégraissage de l’été. Objectif : au moins 90 millions d’euros de vente et une masse salariale réduite de moitié. Grégory Lorenzi et Stéphane Richard ne sont plus très loin de remplir leur mission d’autant que deux nouveaux joueurs sont courtisés et pas par n’importe qui puisqu’ils ont la cote en Premier League, là où l’argent coule à flots. Comme indiqué par ailleurs, Pierre-Emile Hojbjerg est l’une des priorités de Newcastle, qui cherche à compenser les départs de Sandro Tonali et de Bruno Guimaraes.
Un autre milieu de terrain est apprécié Outre-Manche selon L’Equipe : Angel Gomes. De retour cet été à l’OM après un prêt non-concluant à Wolverhampton, relégué en Championship, l’ancien Lillois ne figure pas dans les petits papiers de Bruno Genesio pour la saison à venir. L’entraîneur de l’OM ne sera donc pas contrarié d’apprendre que Coventry, promu en Premier League cet été et entraîné par un certain Frank Lampard, souhaite le recruter. Selon le quotidien national, Marseille ne retiendra pas Angel Gomes d’autant que le salaire de l’Anglais est conséquent : ce dernier est estimé à plus de 300.000 euros mensuels depuis sa signature en provenance du LOSC il y a un an.

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Avec les départs potentiels d’Hojbjerg et de Gomes, l’Olympique de Marseille poursuivrait sa mission dégraissage et se donnerait les chances de conserver un élément tenu en très haute estime par Bruno Genesio, à savoir Quinten Timber. L’entraîneur olympien apprécie grandement le profil du Néerlandais selon L’Equipe et espère pouvoir le conserver. Avec qui jouera-t-il à l’OM ? C’est un autre débat. Des recrues devront arriver même si des éléments tels que Nnadi, Abdelli, Kondogbia ou encore Harit figurent encore dans l’effectif parmi les milieux de terrains en plus du prometteur Kamissoko, qui a récemment prolongé jusqu’en 2029.
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