Didier Deschamps l'a trahi, ce champion du monde lui dit merci

Snobé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, Corentin Tolisso a rapidement digéré son absence en équipe de France. Il confie que cette pause estivale lui a même fait le plus grand bien.

En très grande forme avec l’Olympique Lyonnais (15 buts, 6 passes décisives en 2025-2026), Corentin Tolisso faisait partie des postulants pour intégrer la liste de Didier Deschamps au Mondial 2026. Le désormais ex-sélectionneur des Bleus lui a finalement préféré Kanté, Zaïre-Emery, Koné, Tchouaméni et Rabiot au milieu de terrain, laissant à la maison le capitaine de l’OL. Une non-sélection vécue comme une injustice par les supporters lyonnais, qui ont pu constater la forme étincelante de Tolisso tout au long de la saison et qui estimaient que l’ancien joueur du Bayern Munich aurait mérité une sélection.

Tolisso a vite digéré son absence au Mondial

Ce ne fut donc pas le cas mais Corentin Tolisso, plutôt que de s’apitoyer sur son sort, en a tiré le positif. En conférence de presse, l’ancien Bavarois a confié que les 6 semaines de vacances dont il a bénéficié lui avaient fait le plus grand bien. « J’ai digéré très rapidement, j’ai pu partir en vacances avec ma famille, mes amis, je me dis que finalement, c’était peut-être un mal pour un bien » a d’abord lancé le champion du monde 2018 avant de poursuivre. « Je ne sais pas combien de matchs j’aurais joué si j’avais été en sélection. Je n’aurais peut-être pas joué, mais je me serais en tout cas pas reposé avec les entraînements. Là, j’ai pu me reposer, avoir mes 6 semaines de vacances » apprécie Corentin Tolisso, puis de conclure.

« J’ai des échéances très importantes avec mon club. L’OL, aujourd’hui, c’est le plus important. Au final, c’est le destin. Si je ne devais pas y aller, c’est que je ne devais pas y aller. Ça m’a permis de me reposer et d’être, je l’espère, performant et prêt pour le premier match de barrage début août » a-t-il lancé. Un discours positif et tourné vers l’Olympique Lyonnais qui fera plaisir aux supporters rhodaniens, même si ces derniers attendront sans doute de Corentin Tolisso un match abouti face au Sparta Prague mardi. Car la prestation du capitaine de l’OL en République Tchèque en début de semaine a fortement laissé à désirer.