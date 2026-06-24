L'OM accepte 9 ME pour vendre un titulaire indiscutable

L'OM accepte 9 ME pour vendre un titulaire indiscutable

OM24 juin , 17:00
parCorentin Facy
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Très irrégulier la saison dernière, Geronimo Rulli garde les buts de l’OM depuis deux ans. Un départ de l’international argentin est à l’ordre du jour à un an de la fin de son contrat, d’autant que Boca Juniors est intéressé.
Transféré de l’Ajax Amsterdam pour seulement 4 millions d’euros il y a deux ans, Geronimo Rulli a soufflé le chaud et le froid à l’Olympique de Marseille. Le champion du monde 2018 a d’abord surpris tout le monde en s’imposant comme l’un des tous meilleurs gardiens de Ligue 1 lors de la saison 2024-2025. Taulier de Roberto De Zerbi, il s’était notamment imposé comme un spécialiste des penaltys. La saison 2025-2026 a été beaucoup plus difficile pour Geronimo Rulli, pas non plus aidé par une défense aux abois et par un collectif en perdition.
A un an de la fin du contrat de son gardien de 34 ans (juin 2027), l’Olympique de Marseille n’est pas contre l’idée de s’en séparer d’autant que son salaire est imposant. Selon les informations du média sud-américain Tyc Sports, Boca Juniors a justement manifesté son intérêt pour recruter la doublure d’Emiliano Martinez en sélection. Le club argentin est prêt à lâcher 9 millions d’euros pour convaincre l’OM de lâcher Geronimo Rulli, une somme qui sera largement suffisante voire même inespérée aux yeux des dirigeants olympiens pour un élément de 34 ans en fin de contrat dans douze mois.

Direction l'Argentine pour Rulli ?

Le gardien passé par Montpellier, Villarreal ou l’Ajax Amsterdam pourrait être lui aussi favorable à l’idée de rentrer au pays pour y terminer sa carrière. Boca a tout de même deux autres pistes de côté, au cas où la piste Geronimo Rulli viendrait à échouer : Álvaro Montero et Sergio Rochet. A ce stade, le gardien de l’OM est le premier choix des dirigeants argentins. Il n’y a plus qu’à faire en sorte que tout le monde s’entende et Marseille, qui doit impérativement vendre pour éviter de lourdes sanctions de l’UEFA dans un an, pourrait bien enregistrer sa première belle vente de l’été.
G. Rulli

G. Rulli

ArgentinaArgentine Âge 34 Gardien

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
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Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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