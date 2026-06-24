OM : Douze joueurs à vendre, Benatia revient à Marseille

OM : Douze joueurs à vendre, Benatia revient à Marseille

OM24 juin , 13:00
parQuentin Mallet
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Officiellement remplacé par Grégory Lorenzi, Medhi Benatia est toujours mis à contribution. A la demande de Frank McCourt, l'ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille doit aider son successeur à faire le vide dans l'effectif.
Au terme d'une saison particulièrement mouvementée, l'Olympique de Marseille est contraint de vivre un été qui l'est tout autant. Après une première audience très surprenante devant la DNCG, qui lui a valu un sursis à statuer en l'attente de plus d'éléments, le constat est toujours le même : la direction phocéenne doit vendre, vendre et vendre.
De nombreux départs sont attendus afin de rééquilibrer les comptes et rassurer le gendarme financier du football français. C'est justement pour cette raison que Grégory Lorenzi a été nommé au poste de directeur sportif, lui qui a eu l'habitude de travailler avec peu de moyens à Brest. Et selon les dernières informations de L'Equipe, ce dernier va bénéficier de l'appui de… Medhi Benatia.

Medhi Benatia au soutien de Grégory Lorenzi

En effet, alors que Grégory Lorenzi est sommé de trouver un point de chute à un total de douze joueurs, Frank McCourt a demandé de l'aide à Medhi Benatia. L'ancien directeur sportif de l'OM doit mettre son réseau à la disposition de son successeur afin de l'aider à trouver plus facilement des portes de sortie aux joueurs sur le départ. Si la douzaine de départs est espérée, tous ne quitteront pas Marseille pour autant, même si la volonté de la direction est de dégraisser au maximum, en évitant les résiliations de contrat.

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Surtout pour les joueurs grassement payés comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Geoffrey Kondogbia. Autrement, Facundo Medina, qui sera officiellement un joueur de l'OM le 30 juin, ne sera pas retenu si une offre intéressante arrive sur la table. Même son de cloche pour beaucoup d'autres comme Nayef Aguerd. Un été qui s'annonce mouvementé en tout cas, avec un travail main dans la main de Lorenzi et Benatia.
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Mc court fatigué de la situation financière : mais c’est quand même lui qui a mis Longoria et benatia en joueurs de football manager ! Comme je dis souvent : la compétence a un prix mais l incompétence a un coût !!! Fallait mettre des gens compétents et les comptes n’en seraient pas à ce niveau

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Il n y a pas de processus de vente puisque les "merdias" ne savent rien, tu viens de nous le dire...^^

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