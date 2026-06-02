L'OM fonce sur Sacha Lung
Sacha Lung proche de l'OM

OM : Un grand espoir français arrive gratuitement à Marseille

OM02 juin , 10:20
parCorentin Facy
4
La tendance se confirme dans le dossier Sacha Lung. Comme pressenti ces dernières heures, le défenseur central de Strasbourg est en passe de s’engager librement en faveur de l’OM.
Dès lundi soir, L’Equipe évoquait l’envie de l’Olympique de Marseille de finaliser la signature du prometteur défenseur central de 18 ans Sacha Lung. En fin de contrat avec Strasbourg, ce grand espoir des sélections de jeunes avec la France ne souhaite pas prolonger en faveur du club alsacien. Une aubaine pour l’OM, qui s’est positionné pour le faire venir en dépit d’une forte concurrence sur le dossier, comme le rapportait le quotidien national.

Sacha Lung a choisi l'OM

Il semblerait toutefois que les choses évoluent dans le bon sens pour Marseille puisque selon les échos de FootMercato, la tendance est très clairement à une signature de Sacha Lung à l’OM. Déjà au travail pour bâtir l’effectif olympien pour la saison 2026-2027, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a avancé de façon très rapide et efficace sur ce dossier. Au point de prendre un net avantage sur les autres clubs intéressés par Sacha Lung.
Le média rapporte que le club phocéen est « bien parti pour enrôler le jeune joueur » et que les discussions sont « très avancées » même si rien n’est encore signé à ce stade. Sacha Lung a aussi des courtisans en Italie et en Allemagne, mais l’international U19 de l’équipe de France donne sa priorité au projet porté par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi à l’Olympique de Marseille. Une bonne nouvelle pour le club phocéen, en proie à des difficultés économiques, qui pourrait s’offrir un premier renfort très prometteur sans débourser un euro.

Lire aussi

L'OM va faire un gros coup gratuit à StrasbourgL'OM va faire un gros coup gratuit à Strasbourg
Le deal est d’autant plus intelligent que le secteur défensif devrait connaître quelques bouleversements en Provence cet été. En fin de contrat dans deux ans, Leonardo Balerdi est sur le départ. L’OM compte sur sa vente pour récupérer une vingtaine de millions d’euros. Nayef Aguerd, courtisé dans le Golfe, pourrait aussi faire l’objet d’un gros transfert tandis que Benjamin Pavard a lui fait son retour à l’Inter Milan après son prêt non-concluant en Ligue 1.
Articles Recommandés
Diomande ICONSPORT_364590_0043
PSG

Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu

ICONSPORT_312883_0433
OM

OM : Miracle à Marseille, la DNCG va adorer

mercato alban lafont a la relance a lens iconsport 247691 0091 394963
FC Nantes

Nantes : L’entraîneur viré, ça change tout pour Lafont

Luis Enrique
PSG

Le PSG tient le remplaçant de Chevalier en Italie

Fil Info

03 juin , 21:20
Yan Diomandé au PSG, la phrase qui met le feu
03 juin , 21:00
OM : Miracle à Marseille, la DNCG va adorer
03 juin , 20:30
Nantes : L’entraîneur viré, ça change tout pour Lafont
03 juin , 20:00
Le PSG tient le remplaçant de Chevalier en Italie
03 juin , 20:00
TV : France - Côte d’Ivoire, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
03 juin , 19:40
Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL
03 juin , 19:33
Sébastien Pocognoli trop cher pour Lens
03 juin , 19:20
OM : Une recrue à 6 ME fait du chantage à Lorenzi
03 juin , 19:03
Lens confirme le départ de Wesley Saïd

Derniers commentaires

OM : McCourt a menti, l’UEFA va frapper fort ce mardi

alors, ca avance??

OM : McCourt a menti, l’UEFA va frapper fort ce mardi

on est mercredi la, toujours rien

Bruno Genesio arrive à l'OM !

c'etait pas hier que l'uefa devait exclure l'om de la C3? decision ce mardi q'on m'a dit

Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

Ce n'est pas spécialement inquiétant, on le sait qu'on va devoir vendre pour entre 50 et 100 millions, comme chaque année. Et encore pendant longtemps. Mais apparemment, on n'est plus en mode survie, mais en convalescence, et ça, c'est plutôt rassurant.

Deux gros départs cet été, l'inquiétant aveu de l'OL

Pour des départs en juin ça élimine tous ceux qui sont au mondial les plus courtisés sont Afonso Moreira , Ainsley Maitland-Niles , Tanner Tessmann

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading