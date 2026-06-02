OM : Un grand espoir français arrive gratuitement à Marseille

La tendance se confirme dans le dossier Sacha Lung. Comme pressenti ces dernières heures, le défenseur central de Strasbourg est en passe de s’engager librement en faveur de l’OM.

Dès lundi soir, L’Equipe évoquait l’envie de l’Olympique de Marseille de finaliser la signature du prometteur défenseur central de 18 ans Sacha Lung. En fin de contrat avec Strasbourg, ce grand espoir des sélections de jeunes avec la France ne souhaite pas prolonger en faveur du club alsacien. Une aubaine pour l’OM, qui s’est positionné pour le faire venir en dépit d’une forte concurrence sur le dossier, comme le rapportait le quotidien national.

Sacha Lung a choisi l'OM

Il semblerait toutefois que les choses évoluent dans le bon sens pour Marseille puisque selon les échos de FootMercato, la tendance est très clairement à une signature de Sacha Lung à l’OM. Déjà au travail pour bâtir l’effectif olympien pour la saison 2026-2027, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a avancé de façon très rapide et efficace sur ce dossier. Au point de prendre un net avantage sur les autres clubs intéressés par Sacha Lung.

Le média rapporte que le club phocéen est « bien parti pour enrôler le jeune joueur » et que les discussions sont « très avancées » même si rien n’est encore signé à ce stade. Sacha Lung a aussi des courtisans en Italie et en Allemagne, mais l’international U19 de l’équipe de France donne sa priorité au projet porté par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi à l’Olympique de Marseille. Une bonne nouvelle pour le club phocéen, en proie à des difficultés économiques, qui pourrait s’offrir un premier renfort très prometteur sans débourser un euro.

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