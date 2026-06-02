Habib Beye en danger à l'OM
Habib Beye entraîneur de l'OM

OM : Habib Beye viré ? McCourt ne l'a pas prévenu

OM02 juin , 11:20
parClaude Dautel
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Les rumeurs se multiplient concernant le nom du futur entraîneur de l'OM, même si Bruno Genesio semble être le grandissime favori. En attendant, la seule certitude est que Marseille n'a rien décidé du tout.
Les joueurs de l'Olympique de Marseille sont en vacances depuis un peu plus d'une semaine, sauf ceux qui sont retenus pour disputer Mondial. De son côté, Habib Beye peut lui aussi se reposer après une saison totalement folle qui l'a vu passer au Stade Rennais, puis rejoindre l'OM. Mais l'ancien consultant de Canal+ en est bien conscient, ses performances sur le banc du club phocéen ne sont pas à la hauteur des attentes, la qualification pour l'Europa League ne masquant pas le fait que Frank McCourt exigeait la Ligue des champions. Depuis son lieu de villégiature, Habib Beye doit toutefois entendre ce qu'il se dit, à savoir que Grégory Lorenzi négocie avec Bruno Genesio, lequel est désormais libre de tout contrat et même déjà remplacé à Lille par Davide Ancelotti. Mais l'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a aucune information concernant son avenir comme le confirme ce lundi La Provence.

Habib Beye n'a aucune info

A ce jour, Habib Beye n'a reçu aucun message de sa direction pouvant lui laisser craindre de perdre son poste d'entraîneur, affirme le média régional. Il est vrai que l'Olympique de Marseille n'est pas dans l'urgence, car la reprise de l'entraînement n'est pas pour demain. Mais Habib Beye a, lui, besoin de savoir s'il va devoir se mettre en quête d'un poste pour la saison prochaine. Car les opportunités sont désormais de moins en moins nombreuses en Ligue 1, et si le technicien de 48 ans veut rebondir à l'étranger, il doit vite se mettre sur le marché. Mais La Provence n'a aucun doute sur le fait que Beye va devoir laisser sa place, nos confrères marseillais confirmant que Bruno Genesio est bien le favori pour s'installer sur le banc de l'OM, malgré des conditions financières qui vont le contraindre à gérer un effectif allégé.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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