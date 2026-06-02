OM : Habib Beye viré ? McCourt ne l'a pas prévenu

Pas facile d'être pompier de service à l'#OM. Comme Jean-Louis Gasset en fév 2024, Habib Beye avait 12 journées de Ligue 1 pour essayer de redresser la saison marseillaise. Il a pris 19 points sur 36, contre 20 pour le vieux père Gasset. Pas de miracle, pas de naufrage non plus

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