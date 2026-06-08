OM : Greenwood très déçu, son transfert est annulé

Mason Greenwood avait donné son accord pour rejoindre Fenerbahçe cet été, mais son transfert est définitivement annulé après la défaite du candidat Hakan Safi lors des élections présidentielles du club turc.

Dans une période où l’Olympique de Marseille doit impérativement vendre pour équilibrer ses comptes, le dossier Mason Greenwood est de loin le plus urgent et le plus médiatisé en ce début de mercato . L’attaquant anglais de 24 ans est le joueur le mieux valorisé de l’effectif, mais aussi le plus courtisé. Ciblé par l’Arabie Saoudite et l’AS Roma, le meilleur buteur de l’OM avait donné son accord pour rejoindre Fenerbahçe au mercato.

Le deal était conclu entre Mason Greenwood et Hakan Safi, candidat à la présidence du club turc. Sauf que cette nuit, c’est Aziz Yıldırım qui a battu Hakan Safi avec 17.245 voix contre 9.927. Une très mauvaise nouvelle pour Mason Greenwood, qui ne devrait pas voir son transfert à Fenerbahçe se finaliser. Un vrai coup dur pour l’attaquant olympien, qui voyait son arrivée en Turquie d’un très bon oeil.

Greenwood ne signera pas à Fenerbahçe

Ce transfert lui permettait de conserver un niveau de salaire important, tout en disputant la Ligue des Champions dans un championnat du top 6 européen. Surtout, le club turc avait les liquidités nécessaires pour payer un transfert estimé à 55 millions d’euros bonus compris à l’Olympique de Marseille, ce qui n’est pas le cas de l’AS Roma pour le moment. L’entourage de Mason Greenwood continue de discuter avec le club italien, mais la Roma n’a pour l’instant pas les moyens de s’aligner sur les exigences de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi.