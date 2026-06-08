Greenwood ICONSPORT_279505_0133

OM : Greenwood très déçu, son transfert est annulé

OM08 juin , 12:00
parCorentin Facy
5
Mason Greenwood avait donné son accord pour rejoindre Fenerbahçe cet été, mais son transfert est définitivement annulé après la défaite du candidat Hakan Safi lors des élections présidentielles du club turc.
Dans une période où l’Olympique de Marseille doit impérativement vendre pour équilibrer ses comptes, le dossier Mason Greenwood est de loin le plus urgent et le plus médiatisé en ce début de mercato. L’attaquant anglais de 24 ans est le joueur le mieux valorisé de l’effectif, mais aussi le plus courtisé. Ciblé par l’Arabie Saoudite et l’AS Roma, le meilleur buteur de l’OM avait donné son accord pour rejoindre Fenerbahçe au mercato.
Le deal était conclu entre Mason Greenwood et Hakan Safi, candidat à la présidence du club turc. Sauf que cette nuit, c’est Aziz Yıldırım qui a battu Hakan Safi avec 17.245 voix contre 9.927. Une très mauvaise nouvelle pour Mason Greenwood, qui ne devrait pas voir son transfert à Fenerbahçe se finaliser. Un vrai coup dur pour l’attaquant olympien, qui voyait son arrivée en Turquie d’un très bon oeil.

Greenwood ne signera pas à Fenerbahçe 

Ce transfert lui permettait de conserver un niveau de salaire important, tout en disputant la Ligue des Champions dans un championnat du top 6 européen. Surtout, le club turc avait les liquidités nécessaires pour payer un transfert estimé à 55 millions d’euros bonus compris à l’Olympique de Marseille, ce qui n’est pas le cas de l’AS Roma pour le moment. L’entourage de Mason Greenwood continue de discuter avec le club italien, mais la Roma n’a pour l’instant pas les moyens de s’aligner sur les exigences de Stéphane Richard et de Grégory Lorenzi.
La situation de Greenwood est donc gelée pour le moment et il devient difficile pour l’OM d’envisager sa vente avant le 30 juin prochain. Il va donc certainement falloir se tourner vers un autre joueur à sacrifier pour équilibrer les comptes du club marseillais avant le passage devant la DNCG et la clôture de l’exercice comptable de la saison 2025-2026. Les regards pourraient se diriger vers Igor Paixao, Leonardo Balerdi ou encore Quinten Timber, tous valorisés à plus de 25 millions d’euros sur le marché des transferts.
Articles Recommandés
ICONSPORT_363582_0152
Brest

Eric Roy c'est fini, Brest tente un pari osé

ICONSPORT_366783_0134
OL

Barcola vendu 130 ME, l'OL en plein cauchemar

Kvaratskhelia ICONSPORT_367341_0131
PSG

PSG : Kvaratskhelia priorité du Real, c'est confirmé

jurgen klopp dement la rumeur real madrid iconsport 249364 0022 391484
Paris FC

L'Arabie Saoudite le contacte, le Paris FC ne fait pas le poids

Fil Info

08 juin , 13:00
Eric Roy c'est fini, Brest tente un pari osé
08 juin , 12:40
Barcola vendu 130 ME, l'OL en plein cauchemar
08 juin , 12:20
PSG : Kvaratskhelia priorité du Real, c'est confirmé
08 juin , 11:40
L'Arabie Saoudite le contacte, le Paris FC ne fait pas le poids
08 juin , 11:39
L'OM enregistre sa première recrue, il signe ce lundi
08 juin , 11:20
TV : Canal+ appelé au secours pour sauver la Ligue 1
08 juin , 11:00
OL : Fonseca donne une idée de génie à Mourinho
08 juin , 10:40
Tout était bouclé, Lens gèle en urgence son arrivée
08 juin , 10:20
Osimhen envoyé au Barça à la surprise générale

Derniers commentaires

L'OM enregistre sa première recrue, il signe ce lundi

Pour Marseille une saison cauchemardesque c'est 5/6eme, une bonne saison à Lyon c'est 4eme...

OM : Greenwood très déçu, son transfert est annulé

De toute façon sa place est dans une cellule.

EdF : Dembélé critique ouvertement Mbappé

Kom 3 t'as 1 grande gueule

EdF : Dembélé critique ouvertement Mbappé

Dembélé est légitime de koi il arrive mm pas à sa cheville en ékip de France il a fait koi rien zéro pointé alors k'il la ferme alors de la mm façon du tmps de zizou djorka lui orè dit se discours

L'OM enregistre sa première recrue, il signe ce lundi

🤣 Ca sent la saison cauchemardesque pour Marseille. Oh que j'ai hâte

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading