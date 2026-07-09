ASSE : Un sponsor mythique revient, ils sont révoltés

Le club qui lui va comme un gant😂
Si je vais t'exploser
Le sixième joueurs qui intègre la réserve en moins de 15 jours . la relève est là pour aider les meilleurs du centre de formation
Comme par hasard il sera suspendu contre l'Argentine tiens ....😏
Tu vas rien faire du tout
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