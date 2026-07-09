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ASSE : Un sponsor mythique revient, ils sont révoltés

ASSE09 juil. , 18:00
parGuillaume Conte
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Les Verts ont surpris les nostalgiques en dévoilant un nouveau maillot qui a mis en avant le sponsor historique Casino. Un choix étonnant pour certains.
L’AS Saint-Etienne a présenté en grandes pompes son nouveau maillot pour la saison 2025-2026. Ce n’est pas Thimothée Chalamet qui en a fait la publicité cette fois-ci, mais le club du Forez a mis le paquet pour mettre en avant cette nouvelle tenue qui sera portée par les joueurs dans le Chaudron.
L’ASSE a fièrement annoncé le retour de Casino comme sponsor majeur. La chaine de supermarché a été créée à Saint-Etienne, où elle a toujours eu le coeur vert et a été sponsor maillot pendant les grandes années de la bande à Dominique Rocheteau et Michel Platini. Ce retour pourrait donc faire plaisir aux nostalgiques tout en mettant en avant la riche histoire des Verts. Mais l’effet n’est pas vraiment celui escompté, y compris chez les suiveurs de l’ASSE.
Il n’échappe en effet à personne que le groupe Géant-Casino est en grande difficulté financière depuis des années et a du fermer ou revendre de nombreux magasins dans toute la France. Les plans de sauvetage n’ont pas vraiment fonctionné, et le chiffre d’affaire a chuté en raison de nombreuses ventes et du recentrage du groupe. L’entreprise reste très fragile, et dans ces conditions, investir comme sponsor d’un maillot de football ne fait pas l’unanimité.
« D'un côté on négocie avec les créanciers pour qu'ils fassent des efforts et on se permet de gaspiller l'argent en devenant sponsor principal », fait remarquer un suiveur des Verts. « Une entreprise dans le rouge qui soutient les Verts, c’est logique », « ils sont en faillite et ils mettent de l’argent sur un maillot », ont pesté plusieurs supporters, même si le groupe Géant-Casino n’est désormais plus en risque de faillite immédiate, après avoir vendu 400 magasins.
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