Tchouaméni intransférable, MU fonce sur un autre Bleu

Tchouaméni intransférable, MU fonce sur un autre Bleu

Premier League09 juil. , 17:30
parCorentin Facy
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A la recherche d’un milieu de terrain, Manchester United rêvait de s’offrir Aurélien Tchouaméni. L’international français va finalement prolonger au Real Madrid, ce qui force les Red Devils à explorer d’autres pistes.
Troisième de Premier League la saison dernière et qualifié pour la Ligue des Champions, Manchester United souhaite frapper fort lors de ce mercato. Les Red Devils souhaitent notamment s’offrir un poids lourd au milieu de terrain afin de compenser le départ de Casemiro, qui a quitté le club à la fin de son contrat. Aurélien Tchouaméni était la cible numéro 1 de Manchester United. L’international français cochait toutes les cases aux yeux de la direction mancunienne, mais une mauvaise nouvelle est tombée ces dernières heures.
Comme révélé mercredi soir par RMC, Aurélien Tchouaméni va finalement prolonger jusqu’en 2031 au Real Madrid. Un départ cet été n’est donc plus d’actualité, le Français ayant la confiance du nouvel entraîneur José Mourinho. Selon les informations de TeamTalk, c’est donc un autre joueur de l’équipe de France qui pourrait atterrir à Manchester United. Le média indique que les Red Devils ont jeté leur dévolu sur Manu Koné, dont le contrat avec l’AS Roma court jusqu’en juin 2029. Performant avec les Bleus lors de la Coupe du monde, l’ancien Toulousain dispose d’un bon de sortie.

Manchester United rêve de Manu Koné

La Roma doit vendre afin de se conformer aux exigences de l’UEFA et de son fair-play financier, une aubaine pour Manchester United qui doit néanmoins faire face à la concurrence d’Arsenal ou encore de l’Inter Milan. Les clubs intéressés par le natif de Colombes ont par ailleurs été prévenus de son tarif : 50 millions d’euros. Une somme importante mais logique pour un international français (17 sélections) dans la force de l’âge (25 ans). Reste maintenant à voir si la perspective d’évoluer à Old Trafford sous les couleurs prestigieuses de Manchester United sauront charmer Manu Koné, qui prendra une décision pour son avenir à la fin de la Coupe du monde.
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un enqueteur qui parle a un pseudo journal d une affaire en cours ! vs etes qd meme pas futfut hein!

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flop. t es de pire en pire. meme pas 1 qui s enerve..... t es au bout de ton troll de fillette. laches l affaire !

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