Mason Greenwood, le divorce est proche

Transféré cet été de l'Olympique de Marseille à Fenerbahçe, Mason Greenwood serait déjà prêt à quitter le club stambouliote. Son attitude commence à sérieusement énerver tout le monde.

Accueilli en héros au plein coeur de l'été 2026 lorsqu'il est arrivé à Fenerbahçe, moyennant 40 millions d'euros payés à l' OM , Mason Greenwood suscite déjà l'agacement. Il est vrai qu'après des débuts explosifs, l'attaquant anglais n'a plus marqué depuis le mois de septembre et son attitude n'est pas à la hauteur de l'énorme investissement financier fait par son club. Au moment où Fenerbahçe va changer d'entraîneur après la démission d'Ismail Kartal, nombreux sont les spécialistes du Fener qui pensent que Greenwood va avoir sa dernière chance, même s'ils n'y croient plus trop. Uğur Aslan, spécialiste du club stambouliote, pense que le joueur anglais est au bord de la rupture et que cela s'est vu lors du match contre Galatasaray durant lequel l'ancien attaquant de l'OM a été remplacé.

Selon l'influenceur turc, le joueur anglais a déjà la tête ailleurs. « Mason Greenwood a probablement déjà rayé Fenerbahçe de sa tête après ce match. Si le nouveau coach arrive à le convaincre, il restera, sinon cette histoire ne finira vraiment pas bien. On reconnaît immédiatement un footballeur qui a perdu tout sentiment d’appartenance envers son équipe. Mason Greenwood en fait partie. Lors du match contre Galatasaray, il a marché sur le terrain. Aucune contribution défensive. Pas de constance ni de volonté en attaque. Quand il sort du jeu, il fait la tête », explique Uğur Aslan.

Ce dernier n'est pas le seul à remettre en cause le gros investissement fait par Fenerbahçe pour faire signer le joueur anglais de l'OM. Selon d'autres consultants turcs, la situation est telle que Mason Greenwood a déjà demandé à partir. « Mason Greenwood a demandé à son agent de lui trouver un club. Le joueur souhaite quitter le club en raison des écarts entre les promesses faites par la direction de Fenerbahçe et la situation actuelle », précise, de son côté, Lewa JK.