Mason Greenwood

OM : Greenwood reçoit une offre effarante

OM28 oct. , 8:40
parHadrien Rivayrand
3
L'OM a de grandes ambitions cette saison, que ce soit en Europe ou sur la scène nationale. Mason Greenwood aura un grand rôle à jouer avec les Phocéens avant de peut-être partir l'été prochain. 
L'Olympique de Marseille souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. Mais une chose est sûre, les Phocéens disposent d'un effectif de très grande qualité. Les hommes de Roberto De Zerbi ont encore pas mal de travail devant eux pour franchir un cap mais ont déjà montré de belles choses. L'OM aura besoin de sa force collective bien entendu mais aussi de ses meilleures individualités. Et Mason Greenwood en fait incontestablement partie. L'Anglais marche sur l'eau depuis le début de la saison. Et ses prestations ne passent pas inaperçues en Europe. 

Greenwood a bien la cote en Angleterre 

Selon des informations récentes venues d'Espagne, le Barça est notamment chaud pour le recruter l'été prochain. Mais les Catalans ne sont pas les seuls à s'intéresser à l'ancien de Manchester United. C'est également le cas de Tottenham ! TeamTalk croit savoir que les Spurs sont prêts à donner une chance au joueur de l'OM, qui n'a plus vraiment la cote en Angleterre depuis ses affaires avec la justice. Outre Tottenham, West Ham, qui lutte pour le maintien en premier League, a aussi un oeil sur le Phocéen, mais les Spurs ont des moyens financiers que leurs voisins londoniens n'ont pas. Et il faudra avoir de l'argent puisque l'Oympique de Marseille devra reverser 50% de la vente aux Red Devils en cas de vente de Greenwood.

Greenwood pourrait revenir en Premier League

Reste à savoir quelle serait la position de Mason Greenwood, qui vivrait sans doute des déplacements difficiles sur les pelouses de Premier League compte tenu de son passé d'homme violent, ce qui n'a pas été digéré en Angleterre, contrairement à la France où le public marseillais a tout pardonné au buteur de l'OM. A noter que Roberto De Zerbi aurait déjà prévenu son joueur que l'herbe n'était pas forcément plus verte ailleurs et que l'OM était le meilleur projet pour son développement. En fin de contrat à Marseille en juin 2029, le natif de Bradford est estimé à plus de 30 millions d'euros par sa direction. Les équipes sur lui sont donc prévenues et devront sortir le portefeuille pour s'attacher les services du joueur de 24 ans. 
3
Derniers commentaires

« Vous êtes des vieux cons » : Pavard fait dérailler RMC

C est quand même incroyable qu' ils ne connaissent toujours pas l histoire de leur club

L1 : Rennes mené 2-0 par Nice, le stade se vide

L'an passé en début de saison j'étais tres sceptique sur Beye . Je pense qu'il n'a pas les épaules pour le stade rennais

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

bah venant d'un rosbeef de 2ème division... Il se croyait beau comme le soleil alors qu'il était con comme la lune... Ce Liam mérite des baffes...

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

Quand on pense que l'entraineur de Strasbourg, Liam Rosenior, est allé dire à l'antenne, juste après le match, que son joueur ne méritait pas le carton rouge après son tacle assassin.

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

L'OL a les moyens de recruter un bon joueur avec la vista actuelle de sa cellule de recrutement. L'OL devrait se tourner vers un joueur polyvalent aussi vif que Malick Fofana.

