OM : Greenwood reçoit une offre effarante

L'OM a de grandes ambitions cette saison, que ce soit en Europe ou sur la scène nationale. Mason Greenwood aura un grand rôle à jouer avec les Phocéens avant de peut-être partir l'été prochain.

L'Olympique de Marseille souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. Mais une chose est sûre, les Phocéens disposent d'un effectif de très grande qualité. Les hommes de Roberto De Zerbi ont encore pas mal de travail devant eux pour franchir un cap mais ont déjà montré de belles choses. L' OM aura besoin de sa force collective bien entendu mais aussi de ses meilleures individualités. Et Mason Greenwood en fait incontestablement partie. L'Anglais marche sur l'eau depuis le début de la saison. Et ses prestations ne passent pas inaperçues en Europe.

Greenwood a bien la cote en Angleterre

Greenwood pourrait revenir en Premier League

Reste à savoir quelle serait la position de Mason Greenwood, qui vivrait sans doute des déplacements difficiles sur les pelouses de Premier League compte tenu de son passé d'homme violent, ce qui n'a pas été digéré en Angleterre, contrairement à la France où le public marseillais a tout pardonné au buteur de l'OM. A noter que Roberto De Zerbi aurait déjà prévenu son joueur que l'herbe n'était pas forcément plus verte ailleurs et que l'OM était le meilleur projet pour son développement. En fin de contrat à Marseille en juin 2029, le natif de Bradford est estimé à plus de 30 millions d'euros par sa direction. Les équipes sur lui sont donc prévenues et devront sortir le portefeuille pour s'attacher les services du joueur de 24 ans.