Mason Greenwood

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

OM25 oct. , 8:20
parClaude Dautel
3
Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2029, Mason Greenwood est le joueur de l'OM ayant la plus grosse valeur financière. De quoi attirer les convoitises, même si Fabrizio Romano révèle un détail qui change tout.
En recrutant le jeune attaquant anglais devenu un paria dans son propre pays après avoir tabassé sa compagne, ce que cette dernière lui a pardonné, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont pris un gros risque. Mais, ce pari est sur le plan sportif un pari gagnant, car Mason Greenwood a confirmé que Manchester United ne s'était pas trompé en misant sur lui, avant de le laisser partir à Marseille pour les raisons que l'on sait. Rien que cette saison, l'ancien mancunien, arrivé à l'OM pour 26 millions d'euros, a déjà marqué six buts en Ligue 1, dont un rarissime quadruplé samedi dernier contre Le Havre. De quoi permettre à l'Olympique de Marseille de rêver d'un gros transfert lorsque l'idée d'un départ de Greenwood sera envisagée. Mais, ce n'est pas demain la veille, car comme l'a confié Fabrizio Romano lors d'un podcast, les dirigeants phocéens ont accepté une clause qui les incite à être prudent avec l'attaquant anglais. En effet, l'Olympique de Marseille devra verser 50% du futur prix de vente de Mason Greenwod à Manchester United. Forcément, de quoi changer la donne.

Greenwood est regardé de près à Manchester

Pour le journaliste italien aux 26,4 millions de followers sur X (anciennement Twitter), l'OM doit voir s'il est réellement intéressant de vendre un joueur aussi important que Mason Greenwood dans le futur, sachant que la moitié du pactole ira chez les Red Devils. « Cet été, il y avait des équipes prêtes à payer beaucoup d'argent pour Greenwood, mais Marseille (...) Dans le cas d'une future vente de Mason Greenwood, Manchester United recevra 50 pour cent de l’indemnité de transfert. Et il pourrait y avoir beaucoup d'argent si – et quand – l'Olympique de Marseille décidera de vendre Mason Greenwood, a expliqué, sur sa chaîne Youtube, Fabrizio Romano, qui a rappelé que Pablo Longoria n'était pour l'instant pas vendeur. Ne pas vendre Greenwood est une décision du président, Pablo Longoria et du directeur sportif, Medhi Benatia, qui font preuve d'ambition, mais aussi de l'entraîneur, Roberto De Zerbi, qui considère Mason Greenwood comme un joueur crucial. »
Pour l'OM, quel pourrait être l'intérêt de vendre un joueur aussi décisif que Mason Greenwood sachant que financièrement il faudra immédiatement renvoyer la moitié du fruit de cette vente à Manchester United ? A ce stade du mercato, il n'y en a aucun, et c'est clairement ce que les dirigeants de l'Olympique de Marseille pensent également. Car même si l'été dernier, des clubs saoudiens et espagnols ont pensé au joueur anglais, le club phocéen n'a nullement l'intention de le céder. Valorisé à 50ME par Transfermarkt, soit seulement 25ME pour l'OM en cas de vente, Mason Greenwood n'a donc pas fini d'enflammer le Vélodrome.
3
Derniers commentaires

L1 : Nantes réalise un gros coup à Paris

Abline , Enfin et quel BUT .....

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

Il est bon mais juste bon et Il n’est même pas dans le top10 européen alors seul un club rosbif mettra plus de 50 sur lui… 😏🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

… Roberto De Zerbi, qui considère Mason Greenwood comme un joueur crucial.… Le Sporting l’a bien vu … 😂🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Endrick à Lyon, l'opération est lancée

Ce serait un très bon renfort pour la 2eme partie de saison! J’espère que MLJ va faire tout son possible pour l’avoir en prêt

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

est ce que si il va au bout de son contrat , ce n'est pas mieux pour l'OM ? une fois libre , t'essaie de le réengager et ca fait sauter cette histoire de 50% pour MU? Je rêve sur la deuxième partie car surement qu'il partira ailleurs Ou faut trouver un club qui met Mini 100M

