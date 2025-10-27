ICONSPORT_274587_0014

OM : Ce joueur « un peu fou » fait trembler Marseille

Remplaçant contre Lens samedi soir, le capitaine Leonardo Balerdi n’a pas vraiment rassuré la défense de l’OM lorsqu’il est entré. C’est même tout l’inverse et le cas de l’Argentin commence à devenir problématique.
Capitaine de l’Olympique de Marseille depuis la saison dernière, Leonardo Balerdi peine à montrer le visage du défenseur ultime qu’il espère devenir. Samedi soir face à Lens, Roberto De Zerbi avait pris la décision de laisser son international argentin au repos et de confier plus de responsabilités à Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Emerson au sein de sa défense à trois. En seconde mi-temps, la blessure de Timothy Weah a toutefois changé les plans de l’entraîneur italien, qui a fait entrer Leonardo Balerdi dans la bataille de Bollaert.
L’ancien défenseur du Borussia Dortmund n’a pas brillé après son entrée. C’est même tout l’inverse selon le journaliste Nicolas Filhol, déçu par le rendement du capitaine olympien ces dernières semaines. Pour notre confrère du site Football Club de Marseille, il va falloir que Leonardo Balerdi se remette vite la tête à l’endroit pour enfin assumer son statut de leader défensif et de capitaine de l’équipe. « Il est un peu fou, on le sait. Il n’a pas été rassurant (lors de son entrée contre Lens). Relances en bois, panique… La défense n’était déjà pas hyper sereine mais je trouve qu’il a quasiment mis le feu à un moment » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.

Leonardo Balerdi inquiète l'OM

« Il a du mal à rester focus tout un match. Il tire les oreilles des adversaires… Je pensais qu’avec Aguerd et Pavard, ça allait lui apporter du confort parce que ce sont des têtes de gondole derrière. Je me demande si ça ne l’a pas déstabilisé finalement. On avait l’impression que c’était mieux récemment, qu’il avait évolué. En ce moment, il n’est pas bien. Le problème c’est que face à Lens, il y en a plusieurs qui n’étaient pas bien… » estime Nicolas Filhol, qui attend beaucoup plus d’un joueur avec le statut de Leonardo Balerdi. Car dans un match comme celui face à Lens samedi, l’entrée de l’Argentin a davantage déstabilisé l’OM plutôt qu’elle n’a aidé le club phocéen. Une anomalie lorsque l’on fait entrer son capitaine en cours de match, ce qui confirme que Balerdi est toujours loin de faire l’unanimité dans la cité phocéenne.
