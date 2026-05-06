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Habib Beye

OM : Greenwood pousse Beye à bout, l'entraînement arrêté

OM06 mai , 21:00
parMehdi Lunay
2
Les joueurs de l'OM sont en pleine mise au vert à la Commanderie cette semaine. L'objectif est de retrouver la cohésion pour les deux derniers matchs mais c'est mal parti. Un nouvel incident a impliqué Habib Beye ce mercredi.
L'Olympique de Marseille est très malade en cette fin de saison et rien ne semble guérir les Phocéens. Les stages à Marbella sont sans effet sur le niveau sportif de l'OM ou sur l'état d'esprit des cadres. La récente débâcle à Nantes samedi l'a confirmé. Pourtant, les dirigeants olympiens continuent de miser sur l'isolement des joueurs pour relancer la machine. Ceux-ci sont réunis à la Commanderie depuis lundi soir pour une mise au vert. L'objectif est de finir la saison correctement en gagnant les deux derniers matchs de Ligue 1 contre Le Havre et Rennes.

Habib Beye quitte l'entraînement furieux

Une remobilisation qui ne porte pas vraiment ses fruits selon les informations de Foot Mercato. La séance d'entraînement organisée ce mercredi matin a même tourné court. Habib Beye a quitté la séance et ses hommes très énervé. Le rendement de certains joueurs lui posait problème, en particulier celui de son leader technique Mason Greenwood.
« Habib Beye a écourté l’entraînement de ce matin, très agacé par la séance du jour. À la fin, le coach marseillais a quitté le terrain en donnant un gros coup dans plusieurs ballons avant de rentrer directement au vestiaire. Mason Greenwood, est encore dans son viseur, Beye n’ayant pas apprécié son rendement durant la séance », a écrit le journaliste Santi Aouna sur X. Après sa prestation calamiteuse dans l'attitude à Nantes, l'Anglais confirme avoir perdu la motivation à Marseille. Cela sent la fin de l'aventure sur la Canebière pour lui et il s'en va clairement par la petite porte malgré de solides statistiques.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts6
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs30
Buts15
Passes décisives6
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
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Détend toi mon mignon c'est du second degré. Victoire et qualification des Parisiens !

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Mais on kiff a mort ...😍😍🥰 c est fou de se rendre malade juste pour du foot mais MERDE on aime trop ça !!🤪😁😄....allez PANAME on est pas rendu a 23h

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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