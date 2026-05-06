OM : Greenwood pousse Beye à bout, l'entraînement arrêté

Les joueurs de l'OM sont en pleine mise au vert à la Commanderie cette semaine. L'objectif est de retrouver la cohésion pour les deux derniers matchs mais c'est mal parti. Un nouvel incident a impliqué Habib Beye ce mercredi.

L' Olympique de Marseille est très malade en cette fin de saison et rien ne semble guérir les Phocéens. Les stages à Marbella sont sans effet sur le niveau sportif de l'OM ou sur l'état d'esprit des cadres. La récente débâcle à Nantes samedi l'a confirmé. Pourtant, les dirigeants olympiens continuent de miser sur l'isolement des joueurs pour relancer la machine. Ceux-ci sont réunis à la Commanderie depuis lundi soir pour une mise au vert. L'objectif est de finir la saison correctement en gagnant les deux derniers matchs de Ligue 1 contre Le Havre et Rennes.

Habib Beye quitte l'entraînement furieux

Une remobilisation qui ne porte pas vraiment ses fruits selon les informations de Foot Mercato. La séance d'entraînement organisée ce mercredi matin a même tourné court. Habib Beye a quitté la séance et ses hommes très énervé. Le rendement de certains joueurs lui posait problème, en particulier celui de son leader technique Mason Greenwood.

« Habib Beye a écourté l’entraînement de ce matin, très agacé par la séance du jour. À la fin, le coach marseillais a quitté le terrain en donnant un gros coup dans plusieurs ballons avant de rentrer directement au vestiaire. Mason Greenwood, est encore dans son viseur, Beye n’ayant pas apprécié son rendement durant la séance », a écrit le journaliste Santi Aouna sur X. Après sa prestation calamiteuse dans l'attitude à Nantes, l'Anglais confirme avoir perdu la motivation à Marseille. Cela sent la fin de l'aventure sur la Canebière pour lui et il s'en va clairement par la petite porte malgré de solides statistiques.