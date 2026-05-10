Rulli sauve l’OM, l'Europe se rapproche

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evite de parler de foot stp
En tout cas tes descendu du podium. 4eme, 2 tours préliminaires donc recrutement entre 2 eaux, LDC ou Europa, on sait pas 😁 a force de faire le malin, hein...
Même avec 1-0 c'est suffisant pour L OM d être 5 ème
Voilà... tu as tellement un esprit faible que tu en arrives à insulter les autres lorsque tu es à cours d'arguments. Vu que c'est toi... c'est normal. ^^
dans un 1er temps DEchepy n'avait meme pas sifflé la faute. Ensuite il met un jaune 3 minutes apres, c'est incoherent. La var aurait du l'aoppeler et c'etait rien ou rouge, mais pas jaune
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⏱️ 90+7’ | #HACOM 0️⃣-1️⃣ ⏯️ Fin du match ! Nos Olympiens s’imposent face au Havre grâce à un but sur pénalty de 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 ! 💪 🗓️ Prochain rendez-vous dimanche prochain face à Rennes à l'@orangevelodrome pour la dernière journée de @Ligue1 !