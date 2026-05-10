ICONSPORT_366057_0052

Rulli sauve l’OM, l'Europe se rapproche

OM10 mai , 23:09
parGuillaume Conte
3
L'OM a fait le travail au Havre, s'imposant 1-0 et dépassant Monaco. Une victoire face à Rennes le week-end prochain, et ce sera l'Europa League la saison prochaine.
La perspective de retrouver l’OM en Coupe d’Europe la saison prochaine a énormément évolué lors de cette 33e journée de Ligue 1. En effet, les joueurs de Habib Beye ont réussi à s’imposer 1-0 sans vraiment convaincre sur le terrain du Havre, qui jouait son maintien. Un pénalty de Greenwood, qu’il a obtenu en tirant un coup-franc dans le mur, a suffi à soulager l’OM et à lui permettre de passer devant Monaco. L’homme du match est plutôt à aller chercher du côté de Géronimo Rulli, annoncé sur le départ.
Le gardien argentin a réussi quelques arrêts inspirés, et a surtout sauvé les siens sur sa ligne en repoussant une reprise de la tête après le pénalty de Boufal tiré sur la barre. L’OM a encore une fois eu très chaud. Si le jeu n’est pas au rendez-vous, la victoire va certainement galvaniser les joueurs olympiens avant le dernier match de la saison, le week-end prochain face à Rennes. En cas de succès, l’OM passera devant les Bretons, et ira chercher la cinquième place. C’est désormais le mieux que peut obtenir le club provençal, qui verrait alors l’Europa League être au programme de la saison prochaine.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
Tout afficher
Articles Recommandés
ICONSPORT_366063_0077
PSG

Pourquoi le PSG n’est pas encore officiellement champion de France

ICONSPORT_366063_0064
Ligue 1

L1 : Le PSG proche du titre, l'OL lâche le podium, Auxerre met Nice dans le rouge

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 33e journée

ICONSPORT_366064_0004
OL

L’OL perd la troisième place à une journée de la fin

Fil Info

10 mai , 23:24
Pourquoi le PSG n’est pas encore officiellement champion de France
10 mai , 23:02
L1 : Le PSG proche du titre, l'OL lâche le podium, Auxerre met Nice dans le rouge
10 mai , 23:02
L1 : Programme TV et résultats de la 33e journée
10 mai , 23:01
L’OL perd la troisième place à une journée de la fin
10 mai , 22:55
Liga : Le Clasico et le titre pour le Barça face au Real
10 mai , 22:45
Serie A : Le Milan AC se fait taper par l’Atalanta
10 mai , 22:00
PSG : Barcola a choisi son futur club
10 mai , 21:30
Tottenham se régale, l'OM a laissé filer un incroyable entraineur
10 mai , 21:00
Liverpool le veut, Lens multiplie son prix par 4

Derniers commentaires

Toulouse - OL : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 3)

evite de parler de foot stp

OM : Frank McCourt en larmes, le nouveau prix de Greenwood tombe

En tout cas tes descendu du podium. 4eme, 2 tours préliminaires donc recrutement entre 2 eaux, LDC ou Europa, on sait pas 😁 a force de faire le malin, hein...

Toulouse - OL : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 3)

Même avec 1-0 c'est suffisant pour L OM d être 5 ème

Toulouse - OL : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 3)

Voilà... tu as tellement un esprit faible que tu en arrives à insulter les autres lorsque tu es à cours d'arguments. Vu que c'est toi... c'est normal. ^^

L’OL perd la troisième place à une journée de la fin

dans un 1er temps DEchepy n'avait meme pas sifflé la faute. Ensuite il met un jaune 3 minutes apres, c'est incoherent. La var aurait du l'aoppeler et c'etait rien ou rouge, mais pas jaune

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading