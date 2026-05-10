Rulli sauve l’OM, l'Europe se rapproche

L'OM a fait le travail au Havre, s'imposant 1-0 et dépassant Monaco. Une victoire face à Rennes le week-end prochain, et ce sera l'Europa League la saison prochaine.

La perspective de retrouver l’OM en Coupe d’Europe la saison prochaine a énormément évolué lors de cette 33e journée de Ligue 1 . En effet, les joueurs de Habib Beye ont réussi à s’imposer 1-0 sans vraiment convaincre sur le terrain du Havre, qui jouait son maintien. Un pénalty de Greenwood, qu’il a obtenu en tirant un coup-franc dans le mur, a suffi à soulager l’OM et à lui permettre de passer devant Monaco. L’homme du match est plutôt à aller chercher du côté de Géronimo Rulli, annoncé sur le départ.

Le gardien argentin a réussi quelques arrêts inspirés, et a surtout sauvé les siens sur sa ligne en repoussant une reprise de la tête après le pénalty de Boufal tiré sur la barre. L’OM a encore une fois eu très chaud. Si le jeu n’est pas au rendez-vous, la victoire va certainement galvaniser les joueurs olympiens avant le dernier match de la saison, le week-end prochain face à Rennes. En cas de succès, l’OM passera devant les Bretons, et ira chercher la cinquième place. C’est désormais le mieux que peut obtenir le club provençal, qui verrait alors l’Europa League être au programme de la saison prochaine.