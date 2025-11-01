OM : Greenwood exceptionnel ? Il devient fou

L'OM a déçu dans la semaine face au SCO d'Angers au Stade Vélodrome. Malgré ses buts, un joueur ne convainc pas totalement chez les Phocéens : Mason Greenwood.

L' OM a vécu des dernières sorties difficiles, que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue 1. Le collectif de Roberto De Zerbi semble avoir du mal avec l'enchainement des matchs. Pour ne rien arranger, le club phocéen a récemment dû faire face à des blessures importantes. L'OM a donc besoin de ses meilleures individualités pour faire la différence. Les pensionnaires du Stade Vélodrome ont besoin de retrouver de la régularité et de la sérénité. Malgré son très bon bilan en termes de buts marqués depuis le début de la saison, Mason Greenwood ne fait toujours pas l'unanimité sur la Canebière. Et ce n'est pas Kevin Diaz qui dira le contraire.

Greenwood, ce n'est toujours pas ça

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet donné un avis très clair sur le l'Anglais de Marseille : « L'OM a des absents. Nous n'avons pas assez mis en valeur le début de saison de Gouiri, qui n'a pas toujours été titulaire, mais excellent à chacune de ses entrées. Il a jeu en appui et en remise. Il apporte beaucoup dans le jeu de Roberto De Zerbi. L'OM, comme le PSG, a 14/15 jours réguliers en Ligue 1. (...) Malgré ses stats exceptionnelles, Greenwood ne l'est pas. Il suffit de quelques joueurs en dessous... De Zerbi a du crédit auprès des fans, mais il y a des joueurs en dessous de leur niveau ».

Ce samedi soir, l'OM sera en déplacement sur la pelouse d'Auxerre en Ligue 1. Et attention au piège pour les Phocéens, qui n'ont pas vraiment de marge sur leurs adversaires ces derniers temps. Mason Greenwood aura une belle occasion de répondre à ses détracteurs en Bourgogne pour permettre aux Phocéens de repartir de l'avant, sous peine de s'enfoncer dans la crise.