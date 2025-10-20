OM : Greenwood et Barcelone, un rendez-vous secret ?

ICONSPORT_274051_0204
Auteur d’une énorme prestation sous le maillot de l’Olympique de Marseille face au Havre le week-end dernier (6-2), Mason Greenwood a tapé dans l'œil du FC Barcelone.
Suite à un début de saison un peu timide, Mason Greenwood est clairement en train de monter en puissance depuis quelques semaines. Déjà brillant sous le maillot marseillais la saison passée, l’international anglais a considérablement marqué les esprits le week-end dernier en marquant un quadruplé lors de la victoire de l’OM contre Le Havre (6-2). Une rencontre lors de laquelle de grands clubs européens étaient présents, à l’image du FC Barcelone. En effet, selon les informations du site TBR Football, « les recruteurs du Barça étaient dans le sud de la France samedi soir pour observer Mason Greenwood en action » et éventuellement discuter avec l'entourage de l'ancien mancunien. Suivi par les dirigeants catalans depuis son prêt à Getafe lors de la saison 2023-2024, l’attaquant de 24 ans est clairement une piste du Barça pour l’été prochain.

Le Barça rêve de Greenwood

En quête d’un nouveau joueur offensif pour le mercato estival de 2026, le club d’Hansi Flick a également coché le nom de Julian Alvarez, qui semble être la piste principale mais que l’Atlético de Madrid ne lâchera pas facilement, surtout à un concurrent de Liga. Autant dire que Barcelone planche déjà sur d’autres dossiers, comme celui de Greenwood. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 et auteur de sept buts en 10 matchs toutes compétitions confondues, Mason Greenwood est actuellement estimé à 40 millions d’euros par Transfermarkt.
Mais s’il continue sur sa lancée en brillant aussi en Ligue des Champions, où Marseille espère aller jusqu’en phase finale, l’Anglais sera peut-être hors d’atteinte du Barça l’été prochain. Car si le club catalan rêve d’associer de nouveau Greenwood à Marcus Rashford comme à l’époque Manchester United, le Barça ne dispose pas de finances XXL pour financer un très gros transfert. Quoi qu’il en soit, cet intérêt du Barça pour Greenwood prouve que Marseille dispose d’un joueur avec une très grosse valeur marchande capable de rapporter beaucoup d’argent sur le mercato à moyen terme, mais aussi beaucoup sportivement à court terme.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs8
Buts6
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
OM : Greenwood et Barcelone, un rendez-vous secret ?

C'est certain que les gros chèques vont arriver sur le bureau de Pablo. Ya beaucoup de question qui vont se poser... 1) La volonté du joueur de partir ou non 2) la volonté du club de le garder ou non avec des chèques supérieurs à 70M ( sachant qu'on devra en refiler 40 ou 30% à MU ). Notre classement en fin de saison : si on accroché le psg, champion d'Europe en titre et qu'on fait un 1/4 de LDC, peut-être que ça lui donnera envie de rester encore une saison, sachant que son contrat se termine en 2029. Après ya un truc qui doit tous nos rassurer, c'est que Pablo est capable de nous dénicherun parfait inconnu de nulle part, qui pourra exploser.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

