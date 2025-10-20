OM : Greenwood et Barcelone, un rendez-vous secret ?

Auteur d’une énorme prestation sous le maillot de l’Olympique de Marseille face au Havre le week-end dernier (6-2), Mason Greenwood a tapé dans l'œil du FC Barcelone.

les recruteurs du Barça étaient dans le sud de la France samedi soir pour observer Mason Greenwood en action » et éventuellement discuter avec l'entourage de l'ancien mancunien. Suivi par les dirigeants catalans depuis son prêt à Getafe lors de la saison 2023-2024, l’attaquant de 24 ans est clairement une piste du Barça pour l’été prochain. Suite à un début de saison un peu timide, Mason Greenwood est clairement en train de monter en puissance depuis quelques semaines. Déjà brillant sous le maillot marseillais la saison passée, l’international anglais a considérablement marqué les esprits le week-end dernier en marquant un quadruplé lors de la victoire de l’ OM contre Le Havre (6-2). Une rencontre lors de laquelle de grands clubs européens étaient présents, à l’image du FC Barcelone. En effet, selon les informations du site TBR Football , «» et éventuellement discuter avec l'entourage de l'ancien mancunien. Suivi par les dirigeants catalans depuis son prêt à Getafe lors de la saison 2023-2024, l’attaquant de 24 ans est clairement une piste du Barça pour l’été prochain.

Le Barça rêve de Greenwood

En quête d’un nouveau joueur offensif pour le mercato estival de 2026, le club d’Hansi Flick a également coché le nom de Julian Alvarez, qui semble être la piste principale mais que l’Atlético de Madrid ne lâchera pas facilement, surtout à un concurrent de Liga. Autant dire que Barcelone planche déjà sur d’autres dossiers, comme celui de Greenwood. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 et auteur de sept buts en 10 matchs toutes compétitions confondues, Mason Greenwood est actuellement estimé à 40 millions d’euros par Transfermarkt.

Mais s’il continue sur sa lancée en brillant aussi en Ligue des Champions, où Marseille espère aller jusqu’en phase finale, l’Anglais sera peut-être hors d’atteinte du Barça l’été prochain. Car si le club catalan rêve d’associer de nouveau Greenwood à Marcus Rashford comme à l’époque Manchester United, le Barça ne dispose pas de finances XXL pour financer un très gros transfert. Quoi qu’il en soit, cet intérêt du Barça pour Greenwood prouve que Marseille dispose d’un joueur avec une très grosse valeur marchande capable de rapporter beaucoup d’argent sur le mercato à moyen terme, mais aussi beaucoup sportivement à court terme.