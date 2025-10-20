OM : Greenwood et Barcelone, un rendez-vous secret ?

ca arrive c'est cyclique sauf quand tu as un ultra riche a la tete de ton club et encore ca peut aussi arriver.. Y a eu le covid l'affaire mediapro puis textor trop de depense mauvaise gestion etc c'est comme ca faut faire avec .. On a quand meme une demi de ldc en 2020 et un 1/4 de c3 en 2025 c'est pas l'extase mais ca pourrait etre pire. La on est loin en terme de budget et d'effectif faut faire avec
Pourquoi pas merité? alors toulouse et nice merite leur victoire en faisant du bus avec contre rapide et quand c'est lyon c'est pas merité? Sans compter le scandale rennes .. avec un vrai arbitrage On a autant de point que le premier ...
Et les vaches maigres, ca fait plus de 6/7 ans maintenant que ca a commencé, t'as un train de retard quoi... Quand on voit que vous ne vous qualifiez plus pour la champion league depuis 6 saisons maintenant
ET le contenu de ceux que tu gagnes mais que tu méritais pas, t'en parles pas hein? Contre Lens, Losc ou les sardines par exemple hein...
C'est certain que les gros chèques vont arriver sur le bureau de Pablo. Ya beaucoup de question qui vont se poser... 1) La volonté du joueur de partir ou non 2) la volonté du club de le garder ou non avec des chèques supérieurs à 70M ( sachant qu'on devra en refiler 40 ou 30% à MU ). Notre classement en fin de saison : si on accroché le psg, champion d'Europe en titre et qu'on fait un 1/4 de LDC, peut-être que ça lui donnera envie de rester encore une saison, sachant que son contrat se termine en 2029. Après ya un truc qui doit tous nos rassurer, c'est que Pablo est capable de nous dénicherun parfait inconnu de nulle part, qui pourra exploser.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading