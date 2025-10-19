OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

ICONSPORT_274051_0204
L'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille a frappé fort samedi lors du triomphe marseillais face au Havre. Avec un quadruplé, Mason Greenwood confirme que l'OM ne s'est pas trompé en allant le chercher à Manchester United.
Roberto De Zerbi ne s'y est pas trompé, Mason Greenwood méritait un hommage spécial du Vélodrome après son exploit contre l'équipe havraise. Et c'est pour cela que l'entraîneur de l'OM a décidé de le remplacer par Bakola à la 80e minutes, l'attaquant sortant sous une énorme ovation. Il est vrai qu'il n'est pas si courant que cela de voir un quadruplé, et que même si les circonstances du match ont probablement aidé Marseille et Mason Greenwood, on pense bien évidemment au penalty accordé par l'arbitre, l'Anglais méritait d'être salué. Ce dimanche, dans la presse, l'ancien joueur de Manchester United obtient des notes très rares et qui témoignent de la qualité de son match.

Greenwood a réussi le match presque parfait avec l'OM

Dans La Provence, Mason Greenwood obtient la note parfaite, à savoir un très rarissime 10 sur 10, même si le quotidien marseillais glisse un petit tacle au buteur phocéen : « l’Anglais, aussi insupportable sans le ballon que grandiose avec, a offert le costume de leader à l’Olympique de Marseille ». Dans L'Equipe, l'auteur du quadruplé a droit à un très rare 9 sur 10, ce qui n'est pas rien lorsqu'il s'agit du quotidien sportif. Pour notre confrère, si Mason Greenwood n'a pas rendu une copie parfaire, c'est notamment lié à son comportement sur l'ouverture du score havraise en milieu de première période : « Auteur d'un quadruplé, l'ailier anglais a étalé un parfait condensé de ses qualités entre son sang-froid pour transformer le penalty de l'égalisation (35e) et sa rapidité d'exécution sur ses trois autres buts (67e, 72e, 76e). Seul bémol : il a eu une attitude suspecte sur l'ouverture du score de Kechta (24e). »
Pour nos confrères de FootMercato, la prestation de Mason Greenwood mérite un 9,5 sur 10. Il est vrai que dans la longue histoire de l'Olympique de Marseille, il faut remonter à Jean-Pierre Papin pour retrouver la trace d'un quadruplé. Un exploit que le légendaire JPP avait réalisé en 1991 lors d'une victoire de l'OM contre l'Olympique Lyonnais sur le score de 7 à 0. C'est pour dire la nature exacte de l'exploit réalisé par l'attaquant anglais dont Roberto De Zerbi a immédiatement loué les mérites...et le fait qu'il peut encore faire mieux. « Pour moi, il a le potentiel pour être un fuoriclasse. Je pense qu'il peut faire encore mieux que ce qu'il est en train de faire. Mais ça, je peux le dire car je veux son bien », a confié le coach italien de l'OM.
