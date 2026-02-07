ICONSPORT_285236_0317

OM : Greenwood de retour, MU craque pour de bon

OM07 févr. , 10:30
parCorentin Facy
1
Très performant avec l’OM cette saison, Mason Greenwood est toujours très observé à Manchester United, où l’on commence à se demander s’il ne serait pas intéressant de le faire revenir.
Auteur de 22 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mason Greenwood affole les compteurs à l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi s’en est félicité en conférence de presse, son meneur de jeu anglais est encore plus redoutable que la saison passée. Davantage connecté avec ses coéquipiers, plus collectif et toujours aussi efficace face aux buts, l’Anglais de 24 ans a prouvé qu’il était en forme mardi face à Rennes en huitième de finale de la Coupe de France avec un but et une passe décisive.
Il sera sans conteste l’atout offensif n°1 de l’OM face au PSG dimanche soir. Un match que les dirigeants de Manchester United vont regarder avec attention, et pas seulement car ils courtisent Luis Enrique. A en croire les informations du compte X @MatchDCentral suivi par près de 50.000 followers, « les dirigeants de Manchester United discutent d’une éventuelle tentative pour faire revenir Greenwood » l’été prochain.

Greenwood dans le viseur de Manchester United 

Les Red Devils envisagent sérieusement de se positionner pour le grand come-back de l’attaquant anglais, bien que ce dernier soit totalement blacklisté en Angleterre depuis son histoire de violences conjugales. Un passé sulfureux qui lui vaut aussi d’être écarté de la sélection des Three Lions et de ne pas figurer dans les petits papiers de Thomas Tuchel en vue de la Coupe du monde malgré sa saison éblouissante avec l’Olympique de Marseille.

Lire aussi

OM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à luiOM : Mason Greenwood, l'Europe s'ouvre à lui
OM : Greenwood déjà élu « meilleur joueur de Ligue 1 »OM : Greenwood déjà élu « meilleur joueur de Ligue 1 »
Sous le charme du joueur qu’il a formé, Manchester United prendra-t-il le risque de se mettre l’opinion publique à dos en Angleterre avec la signature de Mason Greenwood ? Il est par ailleurs important de noter que selon la presse anglaise, Manchester United dispose d’une clause de rachat fixée à environ 50 millions d’euros pour faire revenir son ancien ailier. La preuve que même lorsque la direction mancunienne a accepté de vendre le meilleur buteur de Ligue 1 à Marseille il y a un an et demi, l’idée de le faire revenir à un moment ou à un autre était dans la tête des dirigeants britanniques.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_281648_0003
OM

OM : Regragui pour remplacer De Zerbi ?

asse socios verts signe l exploit et entre dans le capital iconsport 266854 0105 398587
ASSE

L’ASSE dopée financièrement en Ligue 2 ?

ICONSPORT_247410_0025
PSG

PSG : Un agent légendaire aide Paris à couler le Real

Fil Info

07 févr. , 12:00
OM : Regragui pour remplacer De Zerbi ?
07 févr. , 11:30
L’ASSE dopée financièrement en Ligue 2 ?
07 févr. , 11:00
PSG : Un agent légendaire aide Paris à couler le Real
07 févr. , 10:00
Nantes perd gros dans la course au maintien
07 févr. , 9:30
OM : Grégory Schneider dénonce un scandale
07 févr. , 9:00
Rennes refuse Pierre Sage, l'erreur fatale
07 févr. , 8:40
PSG : Le Top 10 des salaires révélé, il y d'énormes surprises
07 févr. , 8:20
OL : Ce crack fait des choses irréelles, Lyon le blinde

Derniers commentaires

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Combien le budget de Nantes pauvre guignol?

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Pout l'enculade tu t'y connais vu que c'est ton activité tous les soirs dans le quartier chaud de marseille ,tu y es très connu et ta femme aussi

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Pauvre guignol ou as tu vu qu'on a peur de tes sous merdes? Quand on perd 3 à 0 à Bruges on s'ecrase .

PSG : Le Top 10 des salaires révélé, il y d'énormes surprises

Vous ignorez sans doute les niveau des salaires des patrons du CAC 40

PSG : Le Top 10 des salaires révélé, il y d'énormes surprises

Les chiffres d'affaires generés dans le foot sont dus à une équipe donc aux joueurs .Les aigris, les envieux jalousent ces joueurs mais si ils avaient eu le talent ,ils auraient trouvé normal de gagner ces sommes là.Moi ça ne me derange pas .Allez voir en NBA le niveau de salaire ,le sport rapporte beaucoup d'argent

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading