OM : Greenwood de retour, MU craque pour de bon

Très performant avec l’OM cette saison, Mason Greenwood est toujours très observé à Manchester United, où l’on commence à se demander s’il ne serait pas intéressant de le faire revenir.

Auteur de 22 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mason Greenwood affole les compteurs à l’Olympique de Marseille . Roberto De Zerbi s’en est félicité en conférence de presse, son meneur de jeu anglais est encore plus redoutable que la saison passée. Davantage connecté avec ses coéquipiers, plus collectif et toujours aussi efficace face aux buts, l’Anglais de 24 ans a prouvé qu’il était en forme mardi face à Rennes en huitième de finale de la Coupe de France avec un but et une passe décisive.

« les dirigeants de Manchester United discutent d’une éventuelle tentative pour faire revenir Greenwood » l’été prochain. Il sera sans conteste l’atout offensif n°1 de l’OM face au PSG dimanche soir. Un match que les dirigeants de Manchester United vont regarder avec attention, et pas seulement car ils courtisent Luis Enrique . A en croire les informations du compte X @MatchDCentral suivi par près de 50.000 followers,l’été prochain.

Greenwood dans le viseur de Manchester United

Les Red Devils envisagent sérieusement de se positionner pour le grand come-back de l’attaquant anglais, bien que ce dernier soit totalement blacklisté en Angleterre depuis son histoire de violences conjugales. Un passé sulfureux qui lui vaut aussi d’être écarté de la sélection des Three Lions et de ne pas figurer dans les petits papiers de Thomas Tuchel en vue de la Coupe du monde malgré sa saison éblouissante avec l’Olympique de Marseille.