OM : Greenwood déjà élu « meilleur joueur de Ligue 1 »

04 févr.
Claude Dautel
Encore une fois décisif contre le Stade Rennais en Coupe de France, Mason Greenwood n'a pas déçu les supporters de l'OM. L'attaquant anglais est sur une autre planète.
Buteur et passeur décisif mardi soir au Vélodrome, Mason Greenwood a confirmé qu'il y avait un OM avec et un OM sans lui. Seul à surnager la semaine passée à Bruges, l'ancien joueur de Manchester United n'est pas seulement le leader du classement des buteurs de Ligue 1, il est le meneur d'une formation capable du meilleur comme du pire. Dans La Provence, il ne fait aucun doute que Mason Greenwood est le meilleur joueur de Ligue 1, sans aucune discussion.

Greenwood au-dessus du lot à l'OM

« L’inévitable Mason Greenwood est le meilleur joueur évoluant sous les couleurs d’une équipe française cette saison », écrit le quotidien régional, qui met un 8 sur 10 à l'attaquant anglais pour sa copie rendue contre le Stade Rennais et justifie sa note : « Encore une prestation éclatante pour l’Anglais, toujours aussi déroutant pour ses adversaires ». Mais il n'y a pas que La Provence qui tresse des louanges à Mason Greenwood après cette nouvelle copie parfaite du joueur anglais de l'Olympique de Marseille. L'Equipe est également enthousiaste.
Pour Mathieu Grégoire, le correspondant du quotidien sportif à Marseille, Mason Greenwood mérite lui aussi un 8 sur 10 et le titre de meilleur joueur du match contre Rennes. « Il soulage l'OM dès le retour des vestiaires, en ajustant Brice Samba après un service de Gouiri (46e). Après avoir bonifié un contre et mystifié Jérémy Jacquet dans la surface rennaise, il rend la pareille à l'international algérien, qui n'attrape pas le cadre (76e). Il donne encore un ballon somptueux à Aubameyang, qui ne se fait pas prier pour marquer (83e). Le facteur X marseillais, comme à chaque match ou presque. Au-dessus du lot », écrit notre confrère. A voir si l'UNFP décidera en fin de saison de faire de Mason Greenwood le successeur d'Ousmane Dembélé, élu meilleur joueur de Ligue 1 la saison prochaine.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts5
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts13
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
