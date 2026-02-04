OM : Greenwood déjà élu « meilleur joueur de Ligue 1 »

Encore une fois décisif contre le Stade Rennais en Coupe de France, Mason Greenwood n'a pas déçu les supporters de l'OM. L'attaquant anglais est sur une autre planète.

La Provence, il ne fait aucun doute que Mason Greenwood est le meilleur joueur de Ligue 1, sans aucune discussion. Buteur et passeur décisif mardi soir au Vélodrome, Mason Greenwood a confirmé qu'il y avait un OM avec et un OM sans lui. Seul à surnager la semaine passée à Bruges, l'ancien joueur de Manchester United n'est pas seulement le leader du classement des buteurs de Ligue 1 , il est le meneur d'une formation capable du meilleur comme du pire. Dans, il ne fait aucun doute que Mason Greenwood est le meilleur joueur de Ligue 1, sans aucune discussion.

Greenwood au-dessus du lot à l'OM

« L’inévitable Mason Greenwood est le meilleur joueur évoluant sous les couleurs d’une équipe française cette saison », écrit le quotidien régional, qui met un 8 sur 10 à l'attaquant anglais pour sa copie rendue contre le Stade Rennais et justifie sa note : « Encore une prestation éclatante pour l’Anglais, toujours aussi déroutant pour ses adversaires ». Mais il n'y a pas que La Provence qui tresse des louanges à Mason Greenwood après cette nouvelle copie parfaite du joueur anglais de l'Olympique de Marseille. L'Equipe est également enthousiaste.

Il soulage l'OM dès le retour des vestiaires, en ajustant Brice Samba après un service de Gouiri (46e). Après avoir bonifié un contre et mystifié Jérémy Jacquet dans la surface rennaise, il rend la pareille à l'international algérien, qui n'attrape pas le cadre (76e). Il donne encore un ballon somptueux à Aubameyang, qui ne se fait pas prier pour marquer (83e). Le facteur X marseillais, comme à chaque match ou presque. Au-dessus du lot », écrit notre confrère. A voir si l'UNFP décidera en fin de saison de faire de Mason Greenwood le successeur d'Ousmane Dembélé, élu meilleur joueur de Pour Mathieu Grégoire, le correspondant du quotidien sportif à Marseille, Mason Greenwood mérite lui aussi un 8 sur 10 et le titre de meilleur joueur du match contre Rennes. «», écrit notre confrère. A voir si l'UNFP décidera en fin de saison de faire de Mason Greenwood le successeur d'Ousmane Dembélé, élu meilleur joueur de Ligue 1 la saison prochaine.