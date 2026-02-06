ICONSPORT_286628_0389

PSG : L’agent de Luis Enrique négocie son départ

PSG06 févr. , 10:40
parGuillaume Conte
4
L'agent de Luis Enrique a rencontré les dirigeants de Manchester United en vue d'une arrivée prochaine au sein du club anglais. Il s'est vu supplier de ne pas prolonger au PSG.
Courtisé par le Paris SG pour devenir son entraineur sur le très long terme, Luis Enrique a déjà fait savoir à plusieurs reprises qu’il se sentait bien à Paris. Mais le club de la capitale n’a pas pour habitude de conserver ses entraineurs sur la durée, à tel point que l’Espagnol pourrait déjà très rapidement devenir le technicien le plus longuement en place sur le banc de touche du Parc des Princes.

Rencontre à Paris la semaine dernière !

A moins qu’un ténor européen ne vienne tout remettre en cause rapidement. C’est ce qu’affirme ce vendredi la presse anglaise de manière très formelle. TeamTalk confirme les informations parues sur X (anciennement Twitter) et dévoile en effet qu’Ivan de la Peña a discuté avec les dirigeants de Manchester United la semaine dernière à Paris. Pourquoi s’y prendre aussi tôt dans la saison, alors que l’Espagnol est sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG ? Tout simplement pour s’assurer que l’ancien sélectionneur de la Roja ne prolongeait pas à Paris. Selon cette source, les dirigeants de Manchester United « ont essayé de convaincre Luis Enrique de rejeter l’offre d’un nouveau contrat à Paris », afin de se laisser toutes les portes ouvertes cet été ou en 2027.
Très important dans la carrière de Luis Enrique, Ivan de la Peña ne néglige aucune porte de sortie. Il sait aussi que les choses peuvent évoluer très vite dans les grands clubs européens, si les résultats ne sont pas au rendez-vous ou si les négociations pour la prolongation de contrat ne se passent pas aussi bien. Néanmoins, entre son entente parfaite avec Luis Campos, les récents succès et son envie toujours aussi importante, Luis Enrique fait l’unanimité au Paris Saint-Germain et un départ précipité semble impensable.
Manchester United, qui cherche un technicien de premier plan pour l’été prochain après s’être séparé de Ruben Amorim, a en tout cas coché le nom de Luis Enrique. Comme celui de Roberto De Zerbi. Ou même de Carlo Ancelotti.

Lire aussi

Le Barça annonce au PSG le prix de GaviLe Barça annonce au PSG le prix de Gavi
Le PSG connaît la date du départ de Luis EnriqueLe PSG connaît la date du départ de Luis Enrique
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_281648_0008
Foot Mondial

Walid Regragui démissionne, séisme au Maroc !

ICONSPORT_286569_0326
OL

Tolisso, Yaremchuk, Kluivert, cascade de forfaits à l’OL

ICONSPORT_286569_0206
PSG

Transfert à 50 ME, le PSG va y aller cet été

ICONSPORT_263473_0141
OM

OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?

Fil Info

06 févr. , 14:00
Walid Regragui démissionne, séisme au Maroc !
06 févr. , 13:45
Tolisso, Yaremchuk, Kluivert, cascade de forfaits à l’OL
06 févr. , 13:40
Transfert à 50 ME, le PSG va y aller cet été
06 févr. , 13:20
OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?
06 févr. , 13:00
Edf : M6 zappe TF1 et prie pour la France
06 févr. , 12:40
OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui
06 févr. , 12:20
Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte
06 févr. , 12:00
Éli Junior Kroupi au PSG, l'énorme indice !
06 févr. , 11:40
Strasbourg : Pierre Ménès tacle les anti-BlueCo

Derniers commentaires

OM : Sergio Ramos, la folle signature du mois de février ?

F*ck le sportif , je le prends juste pour le divertissement que ça va apporter^^

Révolté par son traitement à l’OM, il claque la porte

Dimanche on va fermer ,des grandes bouches......

OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

venu gratuit, on va le liberer pour 1M€ symbolique

Vinicius au PSG contre Vitinha, coup de sang en Espagne

L'espoir fait vivre

OL : Cette recrue est un fiasco total, c’est fini pour lui

Fallait pas le prendre en tant que joueur alors

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading