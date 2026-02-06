PSG : L’agent de Luis Enrique négocie son départ

L'agent de Luis Enrique a rencontré les dirigeants de Manchester United en vue d'une arrivée prochaine au sein du club anglais. Il s'est vu supplier de ne pas prolonger au PSG.

Courtisé par le Paris SG pour devenir son entraineur sur le très long terme, Luis Enrique a déjà fait savoir à plusieurs reprises qu’il se sentait bien à Paris. Mais le club de la capitale n’a pas pour habitude de conserver ses entraineurs sur la durée, à tel point que l’Espagnol pourrait déjà très rapidement devenir le technicien le plus longuement en place sur le banc de touche du Parc des Princes.

Rencontre à Paris la semaine dernière !

A moins qu’un ténor européen ne vienne tout remettre en cause rapidement. C’est ce qu’affirme ce vendredi la presse anglaise de manière très formelle. TeamTalk confirme les informations parues sur X (anciennement Twitter) et dévoile en effet qu’Ivan de la Peña a discuté avec les dirigeants de Manchester United la semaine dernière à Paris. Pourquoi s’y prendre aussi tôt dans la saison, alors que l’Espagnol est sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG ? Tout simplement pour s’assurer que l’ancien sélectionneur de la Roja ne prolongeait pas à Paris. Selon cette source, les dirigeants de Manchester United « ont essayé de convaincre Luis Enrique de rejeter l’offre d’un nouveau contrat à Paris », afin de se laisser toutes les portes ouvertes cet été ou en 2027.

Très important dans la carrière de Luis Enrique, Ivan de la Peña ne néglige aucune porte de sortie. Il sait aussi que les choses peuvent évoluer très vite dans les grands clubs européens, si les résultats ne sont pas au rendez-vous ou si les négociations pour la prolongation de contrat ne se passent pas aussi bien. Néanmoins, entre son entente parfaite avec Luis Campos, les récents succès et son envie toujours aussi importante, Luis Enrique fait l’unanimité au Paris Saint-Germain et un départ précipité semble impensable.

Manchester United, qui cherche un technicien de premier plan pour l’été prochain après s’être séparé de Ruben Amorim, a en tout cas coché le nom de Luis Enrique. Comme celui de Roberto De Zerbi. Ou même de Carlo Ancelotti.