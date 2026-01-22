OM : Greenwood à MU, la réunion qui change tout

Jusqu'à présent auteur d'une saison de très grande qualité sur un plan individuel, Mason Greenwood fait logiquement beaucoup parler de lui. Pourtant considéré comme un paria en Angleterre, le Marseillais est sujet à un potentiel retour à Manchester United.

L'Olympique de Marseille version Roberto De Zerbi serait sans aucun doute bien différent sans les statistiques de Mason Greenwood. Auteur de plus de 40 buts en un an et demi depuis son arrivée sur le Canebière, l'ancien joueur de Manchester United est un atout sportif indéniable pour les Phocéens. S'il est coutume que les plus gros clubs européens se manifestent lorsqu'un joueur réalise une telle saison, avec Mason Greenwood, la tendance est toutefois un peu différente.

Du fait de son passé violent avec sa future épouse, le natif de Bradford est considéré comme persona non grata outre-Manche et ne bénéficie pas de la même considération de la part des meilleurs clubs d'Europe. Et si tout portait à croire qu'il ne reviendrait jamais en Premier League , Manchester United envisage secrètement de lui redonner une chance.

Greenwood, finalement de retour en PL ?

Si l'on en croit les informations de Football Insider, les dirigeants de Manchester United ont déjà commencé à discuter en interne de la possibilité de faire revenir Mason Greenwood au club. Au moment de son départ à Marseille à l'été 2024, les Red Devils avaient inclus une clause de rachat qui lui permettrait de le récupérer à un prix dérisoire par rapport à sa valeur marchande actuelle.