OL : Enfin un retour important pour Paulo Fonseca

Après quatre matchs consécutifs sans victoire, l'Olympique Lyonnais peut se réjouir du retour très prochain d'Afonso Moreira. Le Portugais a en tout cas retrouvé l'entraînement, alors que son retour définitif est espéré avant la trêve internationale.

Devenu un atout offensif majeur de la formation de Paulo Fonseca, Afonso Moreira s'est blessé le 7 février dernier lors du déplacement à La Beaujoire, à Nantes. Passeur ce soir-là, il pensait pouvoir faire son retour assez rapidement, la date du déplacement à Strasbourg en tant qu'objectif. Mais finalement, l'ailier gauche portugais a été victime d'une rechute et n'a jamais réussi à rejouer depuis.

En parallèle, les Gones ont perdu 4 des 5 matchs qu'Afonso Moreira a manqués depuis qu'il est forfait. Coïncidence ou résultat d'une fatigue générale ? Il n'est pas sans rappeler qu'avant sa blessure, il était l'arme principale de l' OL , avec 6 buts et 9 passes décisives en 28 apparitions cette saison. Deux jours après le nul arraché face au Paris FC, son retour à l'entrainement fait un bien fou au moral.

Afonso Moreira est bientôt de retour

Comme le rapporte Olympique-et-Lyonnais, Paulo Fonseca a en effet pu compter sur le retour important d'Afonso Moreira à l'entrainement ce mardi, au lendemain de celui de Malick Fofana avec le reste du groupe. Pour l'heure, le Portugais ne s'est entrainé que de façon individualisée, mais cela n'augure forcément que du bon. Aucune date définitive pour son retour dans le groupe n'a encore été divulguée, mais l'optimisme est de mise, alors que l'entraineur des Gones espère pouvoir le sélectionner à nouveau avant la prochaine trêve internationale (23-31 mars 2026), soit au plus loin pour la réception importante de l'AS Monaco.

En retrouvant les terrains à Décines de manière individuelle, Afonso Moreira prépare un retour progressif, sans précipitation. L'objectif est de ne pas revenir trop tôt, comme ce qui avait été fait le mois dernier avant le déplacement à Strasbourg.