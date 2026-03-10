ICONSPORT_311320_0275
Afonso Moreira

OL : Enfin un retour important pour Paulo Fonseca

OL10 mars , 20:00
parQuentin Mallet
2
Après quatre matchs consécutifs sans victoire, l'Olympique Lyonnais peut se réjouir du retour très prochain d'Afonso Moreira. Le Portugais a en tout cas retrouvé l'entraînement, alors que son retour définitif est espéré avant la trêve internationale.
Devenu un atout offensif majeur de la formation de Paulo Fonseca, Afonso Moreira s'est blessé le 7 février dernier lors du déplacement à La Beaujoire, à Nantes. Passeur ce soir-là, il pensait pouvoir faire son retour assez rapidement, la date du déplacement à Strasbourg en tant qu'objectif. Mais finalement, l'ailier gauche portugais a été victime d'une rechute et n'a jamais réussi à rejouer depuis.
En parallèle, les Gones ont perdu 4 des 5 matchs qu'Afonso Moreira a manqués depuis qu'il est forfait. Coïncidence ou résultat d'une fatigue générale ? Il n'est pas sans rappeler qu'avant sa blessure, il était l'arme principale de l'OL, avec 6 buts et 9 passes décisives en 28 apparitions cette saison. Deux jours après le nul arraché face au Paris FC, son retour à l'entrainement fait un bien fou au moral.

Lire aussi

Fonseca n'en peut plus, l'OL largue TessmannFonseca n'en peut plus, l'OL largue Tessmann
Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rireJonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

Afonso Moreira est bientôt de retour

Comme le rapporte Olympique-et-Lyonnais, Paulo Fonseca a en effet pu compter sur le retour important d'Afonso Moreira à l'entrainement ce mardi, au lendemain de celui de Malick Fofana avec le reste du groupe. Pour l'heure, le Portugais ne s'est entrainé que de façon individualisée, mais cela n'augure forcément que du bon. Aucune date définitive pour son retour dans le groupe n'a encore été divulguée, mais l'optimisme est de mise, alors que l'entraineur des Gones espère pouvoir le sélectionner à nouveau avant la prochaine trêve internationale (23-31 mars 2026), soit au plus loin pour la réception importante de l'AS Monaco.
En retrouvant les terrains à Décines de manière individuelle, Afonso Moreira prépare un retour progressif, sans précipitation. L'objectif est de ne pas revenir trop tôt, comme ce qui avait été fait le mois dernier avant le déplacement à Strasbourg.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_260983_0166
Bordeaux

Vente de Bordeaux : Le Maire cite Gérard Lopez

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des 8es de finale aller

ICONSPORT_361538_0013
Ligue des Champions

LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie

ICONSPORT_309870_0143
PSG

Le PSG et le Real en rêvent, il vaut 90ME

Fil Info

10 mars , 21:00
Vente de Bordeaux : Le Maire cite Gérard Lopez
10 mars , 20:39
LdC : Programme TV et résultats des 8es de finale aller
10 mars , 20:38
LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie
10 mars , 20:30
Le PSG et le Real en rêvent, il vaut 90ME
10 mars , 19:53
Newcastle - Barcelone : les compos (21h sur C+Foot)
10 mars , 19:40
OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash
10 mars , 19:20
Cette légende du club met l'ASSE au défi au mercato
10 mars , 19:03
Vente OM : Il refuse de racheter le club et on sait pourquoi

Derniers commentaires

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

Ils l'ont payé combien les italiens ?

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

Tu as oublié Conte le pire de tous ( pour moi )

LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie

C'aurait été le PSG qu'est ce qu'on entendrait pas sur l'effondrement de l'équipe et l'indignité du club

LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie

Bravo à eux, l'exemple a suivre demain

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Mon pauvre, je paie en impôts sur le revenu annuel plus que ton salaire brut annuel... mais continue tu me fais rire avec ta misère à tous les étages 😂🤣😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading