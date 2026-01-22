ICONSPORT_282991_0132

OM : « C’est un problème », Pierre Ménès se paie Greenwood

OM22 janv. , 14:00
parCorentin Facy
Meilleur joueur de l’OM contre Liverpool selon les notes de L’Equipe, Mason Greenwood n’a pourtant pas convaincu Pierre Ménès, dubitatif sur la prestation du numéro 10 olympien face aux Reds.
Les supporters de l’Olympique de Marseille attendaient le choc face à Liverpool au Vélodrome avec impatience, ils ont fortement déchanté mercredi soir. Il n’y a tout simplement pas eu match entre le champion d’Angleterre en titre et l’OM et le score reflète assez logiquement la différence de niveau entre les deux équipes (0-3). A Marseille, un homme est néanmoins sorti du lot et c’est sans surprise Mason Greenwood. A l’origine de toutes les occasions de son équipe, l’Anglais a tout tenté pour créer du danger même s’il a souvent été trop seul dans ses initiatives.
L’Equipe ne s’y est pas trompé en lui accordant la meilleure note pour un joueur de l’OM avec un bon 6/10. Pierre Ménès n’a à priori pas vu le même match. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien journaliste de Canal+ s’est montré bien plus critique à l’égard de l’ancien joueur de Manchester United. Même s’il reconnaît que Greenwood a été à l’origine de nombreux mouvements dangereux, Pierre Ménès attend beaucoup plus de l’attaquant de 24 ans.
« L’OM a quand même essayé d’augmenter son intensité en deuxième mi-temps avec un Greenwood qu’on a vu un peu plus présent avec deux frappes, un bon ballon pour Traoré, un bon ballon pour Aubameyang. Malgré tout, j’attends plus d’un joueur de ce niveau, j’attends plus de celui qui est de toute façon le meilleur joueur de l’Olympique de Marseille.
C’est un problème d’avoir un joueur aussi fort et de le voir aussi peu
- Pierre Ménès
Il doit faire plus ! Il ne jouait pas à droite, il jouait dans l’axe, je ne suis pas certain que ce poste lui plaise tant que ça. C’est un problème d’avoir un joueur aussi fort et de le voir aussi peu influent sur l’ensemble du match » a analysé Pierre Ménès, pas satisfait à 100% de la performance livrée par Mason Greenwood contre Liverpool mercredi soir. Une analyse qui ne manquera pas de faire réagir chez les supporters olympiens, eux très satisfaits de leur joueur y compris dans les grands rendez-vous. Mason Greenwood aura une autre occasion de briller dès samedi avec un nouveau choc au Vélodrome mais cette fois en Ligue 1 contre le leader lensois.
