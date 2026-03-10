Le PSG et le Real en rêvent, il vaut 90ME

Auteur d'une saison pour l'instant très prometteuse avec Bournemouth, Eli Junior Kroupi a vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid font partie des prétendants dans ce dossier estimé à plus de 90 millions d'euros.

La filiation entre le FC Lorient et Bournemouth, par leur propriétaire commun Black Knight Football Club, a permis aux Cherries de doubler toute concurrence possible pour s'offrir Eli Junior Kroupi pour la modique somme de 13 millions d'euros en février 2025. Un an plus tard, Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 40 millions d'euros, signe que son adaptation au football anglais se passe bien. Très bien, même, puisqu'à 19 ans seulement, l'international Espoirs français totalise déjà 8 buts en 24 apparitions en Premier League cette saison et glane un temps de jeu de plus en plus important au fil du temps. Une telle évolution et un profil qui n'est pas sans rappeler un certain Kylian Mbappé lui permettent d'attirer le regard du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Entre autres.

Le PSG et le Real se battent Kroupi

A en croire les informations de Téléfoot, Eli Junior Kroupi figure bel et bien sur la short-list du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, mais aussi sur celle de Liverpool. Trois géants du football européen qui vont devoir débourser une somme folle s'ils veulent convaincre Bournemouth de le laisser partir. En effet, la direction des Cherries estime qu'il faudrait une proposition supérieure à 90 millions d'euros pour permettre d'entamer des négociations le concernant.

Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2030, Eli Junior Kroupi est un élément bien ancré dans l'effectif de Bournemouth, alors que son club est clairement en position de force pour de futures discussions potentielles avec d'autres clubs. Quoi qu'il en soit, son avenir risque de provoquer de l'agitation l'été prochain, une fois le mercato estival ouvert.