Eli Junior Kroupi

Le PSG et le Real en rêvent, il vaut 90ME

PSG10 mars , 20:30
parQuentin Mallet
Auteur d'une saison pour l'instant très prometteuse avec Bournemouth, Eli Junior Kroupi a vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid font partie des prétendants dans ce dossier estimé à plus de 90 millions d'euros.
La filiation entre le FC Lorient et Bournemouth, par leur propriétaire commun Black Knight Football Club, a permis aux Cherries de doubler toute concurrence possible pour s'offrir Eli Junior Kroupi pour la modique somme de 13 millions d'euros en février 2025. Un an plus tard, Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 40 millions d'euros, signe que son adaptation au football anglais se passe bien. Très bien, même, puisqu'à 19 ans seulement, l'international Espoirs français totalise déjà 8 buts en 24 apparitions en Premier League cette saison et glane un temps de jeu de plus en plus important au fil du temps. Une telle évolution et un profil qui n'est pas sans rappeler un certain Kylian Mbappé lui permettent d'attirer le regard du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Entre autres.

Le PSG et le Real se battent Kroupi

A en croire les informations de Téléfoot, Eli Junior Kroupi figure bel et bien sur la short-list du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, mais aussi sur celle de Liverpool. Trois géants du football européen qui vont devoir débourser une somme folle s'ils veulent convaincre Bournemouth de le laisser partir. En effet, la direction des Cherries estime qu'il faudrait une proposition supérieure à 90 millions d'euros pour permettre d'entamer des négociations le concernant.
Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2030, Eli Junior Kroupi est un élément bien ancré dans l'effectif de Bournemouth, alors que son club est clairement en position de force pour de futures discussions potentielles avec d'autres clubs. Quoi qu'il en soit, son avenir risque de provoquer de l'agitation l'été prochain, une fois le mercato estival ouvert.
E. Kroupi

E. Kroupi

FranceFrance Âge 19 Attaquant

Premier League

2025/2026
Matchs24
Buts8
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

Ils l'ont payé combien les italiens ?

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

Tu as oublié Conte le pire de tous ( pour moi )

LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie

C'aurait été le PSG qu'est ce qu'on entendrait pas sur l'effondrement de l'équipe et l'indignité du club

LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie

Bravo à eux, l'exemple a suivre demain

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Mon pauvre, je paie en impôts sur le revenu annuel plus que ton salaire brut annuel... mais continue tu me fais rire avec ta misère à tous les étages 😂🤣😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

