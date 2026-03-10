ICONSPORT_361538_0013

LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie

Ligue des Champions10 mars , 20:38
parMehdi Lunay
2
Huitième de finale aller de Ligue des champions
Rams Park (Istanbul)
Galatasaray-Liverpool 1-0
But : Lemina (7e)
Match retour à Anfield, mercredi prochain.

Champions League

10 mars 2026 à 18:45
Galatasaray
Lemina7'
1
0
Match terminé
Liverpool
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
D. Szoboszlai
LiverpoolLiverpool
Remplacement
90
ENTRE
İ. Gündoğan
GalatasarayGalatasaray
SORT
L. Torreira Di Pascua
GalatasarayGalatasaray
Remplacement
90
ENTRE
E. Elmalı
GalatasarayGalatasaray
SORT
B. Yılmaz
GalatasarayGalatasaray
Carton jaune
90
D. Sánchez Mina
GalatasarayGalatasaray
Voir Les Détails Complets Du Match
2
Derniers commentaires

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

Ils l'ont payé combien les italiens ?

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

Tu as oublié Conte le pire de tous ( pour moi )

LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie

C'aurait été le PSG qu'est ce qu'on entendrait pas sur l'effondrement de l'équipe et l'indignité du club

LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie

Bravo à eux, l'exemple a suivre demain

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Mon pauvre, je paie en impôts sur le revenu annuel plus que ton salaire brut annuel... mais continue tu me fais rire avec ta misère à tous les étages 😂🤣😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

