Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne

Cette légende du club met l'ASSE au défi au mercato

ASSE10 mars , 19:20
parHadrien Rivayrand
L’ASSE est bien partie pour retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Certains observateurs se permettent déjà de donner des conseils à la direction pour pérenniser le projet des Verts.
L’AS Saint-Étienne a pour ambition déclarée de remonter en Ligue 1, et les Stéphanois semblent bien partis, occupant actuellement la deuxième place du classement de Ligue 2. Philippe Montanier a apporté de nombreux changements depuis son arrivée sur le banc des Verts. Le natif de Vernon sait que chaque détail comptera pour faire la différence et permettre au club de retrouver l’élite du football français.
L’été prochain, en cas de promotion, l’ASSE pourrait se montrer active sur le marché des transferts, soutenue par les moyens conséquents de Kilmer Sports. Mais Pascal Feindouno insiste : il souhaite que la direction adopte une vision à long terme pour assurer la stabilité et la réussite durable du projet.

Attention danger à l'ASSE 

Lors d'une interview accordée à Top Mercato, l'ancien joueur de l'ASSE a en effet prévenu Kilmer Sports, qui ne devra pas tout changer l'été prochain : « C’est bien de faire confiance aux jeunes. Mais si ces joueurs sont performants, ils sont rapidement sollicités pour aller évoluer dans de plus grands clubs. Et lors de chaque mercato, cela peut provoquer de nombreux changements dans l’effectif et être un problème pour la stabilité.
Pour bâtir un projet sportif sur la durée, il ne faut pas que l’effectif change trop tous les ans  [...] On verra lors du mercato, mais si l’équipe monte en Ligue 1, à mon avis, il ne faudrait pas vendre trop de joueurs. »

Pascal Feindouno souhaite donc que les Verts conservent la majeure partie du groupe actuel, qui se connaît bien et pourrait vivre de belles émotions ensemble. Reste à savoir s’il sera entendu par des dirigeants conscients de la pression exercée par les supporters du club du Forez.
