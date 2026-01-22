OM : Balerdi dehors, il acte son départ

La prestation de Leonardo Balerdi contre Liverpool mercredi soir en Ligue des Champions n’a pas fait l’unanimité à l’OM. Le départ de l’international argentin en fin de saison est d’ailleurs réclamé.

Mercredi soir, la défense de l’Olympique de Marseille a énormément souffert face aux vagues rouges des attaquants de Liverpool. C’est peu de le dire puisque Geronimo Rulli a encaissé trois buts, un total qui aurait pu être encore plus élevée au vu du nombre de situations des hommes d’Arne Slot. Si Facundo Medina a globalement livré un match correct, tout comme Amir Murillo, on ne peut pas en dire autant de Benjamin Pavard . L’international français est passé complètement au travers, obtenant la pire note du match avec un 2/10 dans L’Equipe.

Balerdi pas épargné après OM-Liverpool

Leonardo Balerdi a été un ton au-dessus de son coéquipier passé par le Bayern Munich. Le défenseur argentin peine toutefois à faire l’unanimité chez les observateurs. Chroniqueur pour Le Club des 5 et suiveur attentif du club phocéen, Mohamed Bezzouaoui perd patience avec le capitaine de l’OM. Il réclame son départ lors du prochain mercato estival, alors que l’Argentin avait suscité de nombreuses convoitises il y a six mois.

« Je comprends le club qui a failli le vendre à l’été. Balerdi n’est pas un joueur fiable sur la durée. C’est un fait. Pourtant j’aime beaucoup le style et il a eu des moments très forts à l’OM mais trop peu au final. 0 progression dans ses domaines faibles. Ça doit être vendu cet été. J’en vois dire qu’hier Balerdi a sauvé 4/5 situations chaudes = bon match. L’indulgence que vous avez est folle. Le mec ralentit tout, se trompe 1 fois sur 3 dans ses relances, fait des fautes à retardements non maîtrisées mais sinon ça va il a sauvé 4/5 situations chaudes » estime le chroniqueur avant de conclure.

« De quel bon match vous me parlez ? Ça fait des années qu’il est au club, c’est toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes sautes de concentration. Tu joues Liverpool et tu te permets d’arrêter le ballon à chaque préparation d’action. Rien que pour ça c’est du grand n’importe quoi son match » peste-t-il. Un avis partagé par une partie des supporters de l’OM, même si le cas Leonardo Balerdi reste clivant à Marseille, le défenseur argentin ayant ses admirateurs et ses détracteurs. A deux ans de la fin de son contrat, le capitaine olympien a de toute façon de grandes chances de faire ses valises l’été prochain. Il pourrait rapporter entre 25 et 40 millions d’euros à l’Olympique de Marseille.