ICONSPORT_282991_0190

OM : Balerdi dehors, il acte son départ

OM22 janv. , 12:40
parCorentin Facy
6
La prestation de Leonardo Balerdi contre Liverpool mercredi soir en Ligue des Champions n’a pas fait l’unanimité à l’OM. Le départ de l’international argentin en fin de saison est d’ailleurs réclamé.
Mercredi soir, la défense de l’Olympique de Marseille a énormément souffert face aux vagues rouges des attaquants de Liverpool. C’est peu de le dire puisque Geronimo Rulli a encaissé trois buts, un total qui aurait pu être encore plus élevée au vu du nombre de situations des hommes d’Arne Slot. Si Facundo Medina a globalement livré un match correct, tout comme Amir Murillo, on ne peut pas en dire autant de Benjamin Pavard. L’international français est passé complètement au travers, obtenant la pire note du match avec un 2/10 dans L’Equipe.

Balerdi pas épargné après OM-Liverpool

Leonardo Balerdi a été un ton au-dessus de son coéquipier passé par le Bayern Munich. Le défenseur argentin peine toutefois à faire l’unanimité chez les observateurs. Chroniqueur pour Le Club des 5 et suiveur attentif du club phocéen, Mohamed Bezzouaoui perd patience avec le capitaine de l’OM. Il réclame son départ lors du prochain mercato estival, alors que l’Argentin avait suscité de nombreuses convoitises il y a six mois.
« Je comprends le club qui a failli le vendre à l’été. Balerdi n’est pas un joueur fiable sur la durée. C’est un fait. Pourtant j’aime beaucoup le style et il a eu des moments très forts à l’OM mais trop peu au final. 0 progression dans ses domaines faibles. Ça doit être vendu cet été. J’en vois dire qu’hier Balerdi a sauvé 4/5 situations chaudes = bon match. L’indulgence que vous avez est folle. Le mec ralentit tout, se trompe 1 fois sur 3 dans ses relances, fait des fautes à retardements non maîtrisées mais sinon ça va il a sauvé 4/5 situations chaudes » estime le chroniqueur avant de conclure.
« De quel bon match vous me parlez ? Ça fait des années qu’il est au club, c’est toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes sautes de concentration. Tu joues Liverpool et tu te permets d’arrêter le ballon à chaque préparation d’action. Rien que pour ça c’est du grand n’importe quoi son match » peste-t-il. Un avis partagé par une partie des supporters de l’OM, même si le cas Leonardo Balerdi reste clivant à Marseille, le défenseur argentin ayant ses admirateurs et ses détracteurs. A deux ans de la fin de son contrat, le capitaine olympien a de toute façon de grandes chances de faire ses valises l’été prochain. Il pourrait rapporter entre 25 et 40 millions d’euros à l’Olympique de Marseille.
L. Balerdi Rossa

L. Balerdi Rossa

ArgentinaArgentine Âge 26 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs13
Buts0
Passes décisives1
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_282747_0173
Rennes

Rennes : La liste des candidats pour Meïté est énorme

le psg refuse une premiere offre a 30me pour lee kang in iconsport 267396 0707 398062
PSG

L’offre de l’Atlético fait halluciner le PSG

ICONSPORT_282770_0177
OL

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

ICONSPORT_282991_0132
OM

OM : « C’est un problème », Pierre Ménès se paie Greenwood

Fil Info

22 janv. , 15:00
Rennes : La liste des candidats pour Meïté est énorme
22 janv. , 14:40
L’offre de l’Atlético fait halluciner le PSG
22 janv. , 14:20
EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10
22 janv. , 14:00
OM : « C’est un problème », Pierre Ménès se paie Greenwood
22 janv. , 13:40
Rennes : Szymanski va signer, l’Algérien Chiakha a trouvé mieux
22 janv. , 13:20
OL : Un gros départ en vue !
22 janv. , 13:00
Kvaratskhelia et Luis Enrique, ça chauffe au PSG
22 janv. , 12:20
Transfert à 15 ME, le bourreau du PSG fait rêver l’OL

Derniers commentaires

OL : Un gros départ en vue !

Donc l'OL n'est plus surveillé par la DNCG et n'a plus de dette ?

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

Il y aura quand bien une chaine étrangère qui passera le match

OL : 90 ME à rembourser, Textor risque gros

ben alors je t'ai donner des club on t'entend plu?

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

30 millions oui lol c'est pas la meme chose

Et encore une recrue à l'OL, c'est une surprise

tout le monde sera en vente. si un club vient mettre 30M il partira

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading