OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

L’OM continue de connaitre des soubresauts à chaque rencontre, et cela ne permet pas de remplir les objectifs fixés à Habib Beye pour le moment.

Arrivé en urgence pour remplacer Roberto De Zerbi lassé par l’ambiance sulfureuse et l’irrégularité de son équipe, Habib Beye n’a pas eu le temps de souffler à la fin de son aventure à Rennes. Le Franco-Sénégalais a immédiatement pris les commandes d’une formation de l'OM sonnée par les défaites spectaculaires à Bruges et au PSG.

Rothen pas convaincu par Beye

Arrivé avec l’ambition de sauver sa place sur le podium et d’aller chercher une victoire en Coupe de France, l’ancien capitaine de l’OM a déjà failli dans l’une de ses missions. L'élimination en Coupe de France face à Toulouse fait en effet très mal. Cela lui vaut une sortie déjà impitoyable de Jérome Rothen, qui reconnait qu’il ne porte pas vraiment le nouveau coach marseillais dans son coeur.

« Les débuts d’Habib Beye n’ont rien d’encourageants, on est dans la continuité de De Zerbi. Il y a eu traumatisme avec cette élimination en Coupe de France. Il y a un titre qui est mort avec cette grosse claque reçue contre Toulouse. Ce n’est pas ma tasse de thé Habib Beye, mais il y a des modifications tactiques, on le voit bien. Je n’ai pas l’impression qu’il a mis ses joueurs devant leurs responsabilités. Par rapport à ses choix et les joueurs qu’il met en place, il y a beaucoup de calinothérapie. Il a changé son fusil d’épaule par rapport à Rennes et ça c’est plutôt une preuve d’intelligence », a tout de même nuancé Jérome Rothen, pour qui Habib Beye ne souhaite plus faire comme à Rennes et aller au conflit avec ses cadres. Cela avait fini par lui coûter sa place en Bretagne, même si à l’OM, la question de son maintien après la saison en cours va inévitablement se poser. Même s’il possède un contrat allant jusqu’en juin 2027.