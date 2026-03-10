ICONSPORT_361265_0029

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

OM10 mars , 19:40
parGuillaume Conte
9
L’OM continue de connaitre des soubresauts à chaque rencontre, et cela ne permet pas de remplir les objectifs fixés à Habib Beye pour le moment.
Arrivé en urgence pour remplacer Roberto De Zerbi lassé par l’ambiance sulfureuse et l’irrégularité de son équipe, Habib Beye n’a pas eu le temps de souffler à la fin de son aventure à Rennes. Le Franco-Sénégalais a immédiatement pris les commandes d’une formation de l'OM sonnée par les défaites spectaculaires à Bruges et au PSG.

Rothen pas convaincu par Beye

Arrivé avec l’ambition de sauver sa place sur le podium et d’aller chercher une victoire en Coupe de France, l’ancien capitaine de l’OM a déjà failli dans l’une de ses missions. L'élimination en Coupe de France face à Toulouse fait en effet très mal. Cela lui vaut une sortie déjà impitoyable de Jérome Rothen, qui reconnait qu’il ne porte pas vraiment le nouveau coach marseillais dans son coeur.
« Les débuts d’Habib Beye n’ont rien d’encourageants, on est dans la continuité de De Zerbi. Il y a eu traumatisme avec cette élimination en Coupe de France. Il y a un titre qui est mort avec cette grosse claque reçue contre Toulouse. Ce n’est pas ma tasse de thé Habib Beye, mais il y a des modifications tactiques, on le voit bien. Je n’ai pas l’impression qu’il a mis ses joueurs devant leurs responsabilités. Par rapport à ses choix et les joueurs qu’il met en place, il y a beaucoup de calinothérapie. Il a changé son fusil d’épaule par rapport à Rennes et ça c’est plutôt une preuve d’intelligence », a tout de même nuancé Jérome Rothen, pour qui Habib Beye ne souhaite plus faire comme à Rennes et aller au conflit avec ses cadres. Cela avait fini par lui coûter sa place en Bretagne, même si à l’OM, la question de son maintien après la saison en cours va inévitablement se poser. Même s’il possède un contrat allant jusqu’en juin 2027.
9
Derniers commentaires

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

Ils l'ont payé combien les italiens ?

Jonathan David à l'OL, la Juventus explose de rire

Tu as oublié Conte le pire de tous ( pour moi )

LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie

C'aurait été le PSG qu'est ce qu'on entendrait pas sur l'effondrement de l'équipe et l'indignité du club

LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie

Bravo à eux, l'exemple a suivre demain

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Mon pauvre, je paie en impôts sur le revenu annuel plus que ton salaire brut annuel... mais continue tu me fais rire avec ta misère à tous les étages 😂🤣😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

