OM : Un transfert surprise pour Mason Greenwood ?

Sous contrat jusqu'en 2029 avec l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood participe activement au beau de début de saison du club phocéen. Mais un club pourrait venir changer les choses pour l'ancien mancunien.

Avec trois buts (deux en Ligue 1 et un en Ligue des champions) et quatre passes décisives, Mason Greenwood a montré qu'il pouvait apporter beaucoup sur le plan offensif à une formation marseillaise déjà redoutable dans ce secteur. Mais la concurrence fait rage dans ce domaine, et forcément, le natif de Bradford sait qu'il pourrait ne pas avoir le même temps de jeu que dans le passé. De quoi le faire éventuellement réfléchir si une offre d'un gros club européen arrivait sur le bureau de Pablo Longoria. Et justement, Ekrem Konur, célèbre journaliste spécialiste du mercato, révèle ce lundi soir que Mason Greenwood suscite toujours l'intérêt de l'Atlético de Madrid, alors même que l'équipe de Diego Simeone a balayé le Real Madrid la semaine passée grâce notamment à un excellent Julian Alvarez.

L'Atlético de Madrid garde un œil sur Mason Greenwood comme une option potentielle. Si une offre majeure arrive pour Julian Alvarez dans les mois à venir, Greenwood pourrait devenir une cible sérieuse pour l'équipe espagnole », annonce Ekrem Konur. Et ces révélations sortent au moment où Et c'est l'avenir de l'attaquant international argentin des Colchoneros qui pourrait pousser l'Atlético de Madrid à contacter l'Olympique de Marseille afin d'avoir des renseignements sur la situation de Mason Greenwood. «», annonce Ekrem Konur. Et ces révélations sortent au moment où La Provence fait remarquer que l'OM n'est désormais plus dépendante des performances de l'ancien mancunien , comme cela avait été un peu le cas la saison passée.