Il arrive à l'OM, il a Greenwood dans le viseur

L'OM a fait venir des éléments d'expérience cet été, pour compenser le départ d'Adrien Rabiot et aider Roberto De Zerbi à canaliser son effectif. Notamment un certain Mason Greenwood.

La saison dernière, l’OM pouvait s’appuyer sur une attaque de feu pour faire très mal aux défenses de Ligue 1. Mason Greenwood avait pris le contrôle du jeu et il faisait un peu trop ce qu’il voulait. Cela lui a valu quelques remontrances de la part de son entraineur. Roberto De Zerbi l’avait même mis de côté sur quelques matchs, tout en le critiquant en conférence de presse. Le manque de repli défensif était notamment pointé du doigt, comme celui d’un joueur trop sûr de son talent, et pas assez collectif pour aider ses compères.

Désormais cette saison, avec le recrutement effectué par Pablo Longoria, la défense a pris du galon et possède de nombreux joueurs d’expérience. Benjamin Pavard et Nayef Aguerd sont arrivés pour encadrer Leonardo Balerdi. Mais pas seulement. Pour Olivier Dall’Oglio, ancien entraineur de Dijon, Saint-Etienne, Montpellier et Brest notamment, le fait de recruter un joueur comme Aguerd permet aussi de tirer les oreilles de Mason Greenwood si ce dernier venait à trainer des pieds sur le terrain.

« Nayef Aguerd amène beaucoup sur l’exigence auprès de ses coéquipiers. Parfois, on voit un Greenwood un peu tranquille. Il pourra influer sur ça. Nayef sera capable de faire un rappel à un joueur sans passer par le coach. S’il voit que quelqu’un n’est pas à fond ou pas calibré sur l’exigence, il sera capable de lui dire. Car il est lui-même dans l’analyse. Il est dans la communication, il ne va pas se braquer. Il va aller chercher des manques qu’on peut lui indiquer. La solidité vient aussi du recrutement de Pavard et Aguerd. Nayef amène de la sérénité, il n’est pas hyper expansif. C’est un joueur constamment performant. C’est un joueur rassurant pour un coach et ses coéquipiers », a livré le technicien français sur Top Mercato.

Un joueur efficace sur le terrain, mais un relai qui peut aussi sermonner des joueurs comme Mason Greenwood sans avoir besoin de voir Roberto De Zerbi monter dans les tours.