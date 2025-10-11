ICONSPORT_272756_0012

Il arrive à l'OM, il a Greenwood dans le viseur

OM11 oct. , 12:40
parGuillaume Conte
0
L'OM a fait venir des éléments d'expérience cet été, pour compenser le départ d'Adrien Rabiot et aider Roberto De Zerbi à canaliser son effectif. Notamment un certain Mason Greenwood. 
La saison dernière, l’OM pouvait s’appuyer sur une attaque de feu pour faire très mal aux défenses de Ligue 1. Mason Greenwood avait pris le contrôle du jeu et il faisait un peu trop ce qu’il voulait. Cela lui a valu quelques remontrances de la part de son entraineur. Roberto De Zerbi l’avait même mis de côté sur quelques matchs, tout en le critiquant en conférence de presse. Le manque de repli défensif était notamment pointé du doigt, comme celui d’un joueur trop sûr de son talent, et pas assez collectif pour aider ses compères. 
Désormais cette saison, avec le recrutement effectué par Pablo Longoria, la défense a pris du galon et possède de nombreux joueurs d’expérience. Benjamin Pavard et Nayef Aguerd sont arrivés pour encadrer Leonardo Balerdi. Mais pas seulement. Pour Olivier Dall’Oglio, ancien entraineur de Dijon, Saint-Etienne, Montpellier et Brest notamment, le fait de recruter un joueur comme Aguerd permet aussi de tirer les oreilles de Mason Greenwood si ce dernier venait à trainer des pieds sur le terrain. 

« Nayef Aguerd amène beaucoup sur l’exigence auprès de ses coéquipiers. Parfois, on voit un Greenwood un peu tranquille. Il pourra influer sur ça. Nayef sera capable de faire un rappel à un joueur sans passer par le coach. S’il voit que quelqu’un n’est pas à fond ou pas calibré sur l’exigence, il sera capable de lui dire. Car il est lui-même dans l’analyse. Il est dans la communication, il ne va pas se braquer. Il va aller chercher des manques qu’on peut lui indiquer. La solidité vient aussi du recrutement de Pavard et Aguerd. Nayef amène de la sérénité, il n’est pas hyper expansif. C’est un joueur constamment performant. C’est un joueur rassurant pour un coach et ses coéquipiers », a livré le technicien français sur Top Mercato. 
Un joueur efficace sur le terrain, mais un relai qui peut aussi sermonner des joueurs comme Mason Greenwood sans avoir besoin de voir Roberto De Zerbi monter dans les tours. 
0
Derniers commentaires

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Malick devrait changer d'agent et en prendre un qui arrête de blablater. C'est très mauvais pour sa carrière. Il va finir par avoir une pression trop grande ou par se mettre les supporters à dos.

Weah, l'OM a fait une affaire en or

Tu casseras rien du tout ten fais pas vu quon se torche avec ton avis

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, bien tenté de vouloir inverser la situation. Mais comme d'habitude c'est un peu grossier, aucune finesse. A l'image de ta réflexion, et oui. En même temps c'est normal, tu es vexé comme un gamin surpris en train de mettre son doigt à la bouche après s'être curer le nez et qui découvre le dégout qu'inspire son geste. Ne reproche pas à l'adulte de te faire ton éducation, hein. Tu en as besoin le Luis Enrique de cour de récréation là, rires.

Ce remplaçant de l’OM voit sa valeur exploser

Et Robinio Vaz est passé de 150.000 euros à 4 millions d'euros. Soit 26 fois plus qu'en début de saison.

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Il a du talent c est sur mais il faut qu il devienne le maître à jouer de l équipe et devenir indispensable, c est le cas par moment pas pas sur la durée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

