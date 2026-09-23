Le PSG considéré comme un petit, Opta y va fort
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Le PSG considéré comme un petit, Opta y va fort

PSG23 sept. , 22:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG rêve de remporter une troisième Ligue des champions de suite. Le club de la capitale sera l'équipe à abattre.
Le Paris Saint-Germain veut continuer d'écrire l'histoire. Les hommes de Luis Enrique sont convaincus de pouvoir remporter une troisième Ligue des champions consécutive en fin de saison. La tâche s'annonce complexe au vu de la concurrence, mais les Franciliens peuvent tout de même s'avancer confiants au regard de leur effectif et de leur expérience dans la compétition. Cependant, comme les années précédentes, les bookmakers ne misent pas forcément sur un nouveau sacre du PSG en Ligue des champions dans quelques mois.

Le PSG vraiment largué ? 

Pour Opta, les chances du Paris Saint-Germain de remporter une nouvelle C1 ont même baissé malgré son premier succès face à Bratislava. Avant le début de la nouvelle campagne de Ligue des champions, les pensionnaires du Parc des Princes avaient 7,09 % de chances de remporter la compétition selon le superordinateur. Désormais, ces chances sont tombées à 5,88 %. Devant le PSG figurent Arsenal (20,89 %), le Bayern Munich (18,09 %), Manchester City (16,15 %), le Barça (8,87 %) et Liverpool (7,34 %).

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Que les fans du PSG se rassurent, Luis Enrique aime faire mentir les pronostics. L'Espagnol et son équipe restent des prétendants majeurs cette saison au regard de leur statut, malgré les projections d'Opta. Et au sortir de la trêve internationale, le Paris Saint-Germain aura fort à faire avec des affrontements particulièrement attendus face à Manchester City, puis au FC Barcelone. De quoi faire encore évoluer les statistiques après ces deux rendez-vous XXL du club de la capitale sur la scène européenne.
Avec une équipe désormais beaucoup plus expérimentée au plus haut niveau, Luis Enrique pourra profiter de ces affiches européennes pour poursuivre les ajustements de son collectif. Et il en a encore besoin.
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Ouvre tes yeux quand tu mets un match.

EdF : La compo probable de la France en Turquie

Tu t’en fou mais t quand même là à parler de Lyon souvent lol moi j’aime Lyon mais je regarde bcp de match à côté de ça

EdF : La compo probable de la France en Turquie

Oui après je pense quand même qu’il auras un rôle plus haut que les 2 autres après on est même pas sûr que ce soit la vrai compo mais zizou aime les jouets comme Cherki d’ailleurs les amoureux du foot aime les joueurs comme ça

Le PSG considéré comme un petit, Opta y va fort

C'est sûrement déjà acté !... Nasser a dû déjà payé pour que le PSG puisse avoir la troisième Champions League. Le pognon... il n'y a que ça de vrai. Je ne serai pas étonné de voir qu'un joueur du PSG puisse remporter le Ballon d'Or. Ben ouais... Le Qatar paye bien.

Bordeaux : Accord pour la reprise des Girondins pour 1 euro !

Quand je pense que Lopez avait refusé l'offre d'Oliver Kahn. Quel gâchis !

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