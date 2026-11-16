OM : Genesio valide les transferts de Maupay et Gomes
OM•
L’hiver sera important pour l’OM, qui doit continuer de faire des économies mais qui refuse de se séparer de titulaires. Bruno Genesio a ainsi validé plusieurs départs auprès de sa direction.
Six mois après avoir vécu un été très compliqué, Bruno Genesio va encore se gratter la tête au mercato hivernal. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille le sait, les efforts fournis par le club phocéen l’été dernier n’ont pas été suffisants pour entrer à 100% dans les clous de la DNCG. Des départs sont encore nécessaires pour continuer de faire baisser la masse salariale du club. Tout le monde est en revanche aligné à Marseille pour ne pas toucher aux titulaires actuels, qui pourraient permettre au club de retrouver la Ligue des Champions l’an passé.
Des départs de Gouiri, Hojbjerg ou encore Paixao et Aguerd ne sont donc pas prévus pour le mois de janvier. En revanche, les remplaçants aux gros salaires sont ciblés par la direction de l’OM pour faire des économies cet hiver. Selon l’insider Samir13 sur X, quatre joueurs ont été identifiés par Bruno Genesio, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. « Les joueurs que veut faire partir l'OM en priorité cet hiver : Neal Maupay, Faris Moumbagna, Angel Gomes et Geoffrey Kondogbia Le club espère qu'à coté de ça il pourra recruter en faisant des coups malins en prêt » nous apprend l’insider spécialisé sur l’actualité de l’Olympique de Marseille.
L'OM veut garder ses cadres cet hiver
Tout le monde au sein du club est donc aligné pour faire partir ces quatre joueurs et ainsi réduire considérablement la masse salariale sans pour autant toucher au onze titulaire. Reste maintenant à voir si des clubs seront intéressés pour recruter Moumbagna, Maupay, Kondogbia et Gomes, ce dont on peut douter au vu de leurs émoluments importants. L’actuel 4e de Ligue 1 va en tout cas faire son possible pour leur trouver une porte de sortie, ce qui permettrait de ne pas avoir besoin de vendre des cadres de l’équipe. Un objectif clairement assumé du côté de l’OM comme l’explique également La Provence cette semaine.
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OM : Genesio valide les transferts de Maupay et Gomes
Kondogbia, Harit, Emerson, fin de contrat juin 2027 Hojbjerg, Gomes, Garcia, Maupay, Moumbagna, Cornelius, Meîté, De Lange fin de contrat juin 2028 Gouiri, Egan-Riley fin de contrat juin 2029 Paixao, Aguerd, Weah, Abdelli fin de contrat juin 2030 Faut arrêter de raconter n'importe quoi, ceux que tu cites ne sont pas tous en fin de contrat.
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Ligue 1
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