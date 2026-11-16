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EdF : L’arnaque dénoncée, Olise a trompé la France

EdF : L’arnaque dénoncée, Olise a trompé la France

Equipe de France
parEric Bethsy
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Encore décevant contre la Turquie (2-1) dimanche, Michael Olise manque de constance dans ses matchs avec l’équipe de France. Le milieu offensif du Bayern Munich a tendance à s’éteindre lorsque les choses se compliquent.
La place de leader du groupe, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, ne suffit pas au bonheur de Zinédine Zidane. Le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas apprécié le contenu de la victoire face à la Turquie dimanche. Les Bleus ont encore fait preuve de fébrilité sur les phases défensives, sans parler de leur inefficacité devant la cage de Berke Özer. Nul doute que le champion du monde 1998 attendait mieux, notamment de la part de Michael Olise dont les prestations manquent de régularité.

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Parfois étincelant, l’ailier du Bayern Munich peut disparaître tout moment, regrette le journaliste Dave Appadoo, qui lui reproche sa tendance à décevoir au plus mauvais moment. « J’ai vu la seconde période face à l'Italie l'éteindre alors que c'était un match à enjeu, a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. J'ai vu ce (dimanche) soir un match très quelconque de sa part avec une frappe et une passe qui aurait pu être décisive, c'est tout. »
« Et quand on pense qu'il prend les clés, la maison bleue n'est pas un Airbnb, ce n'est pas un truc où l'on repose les clés. Quand on les prend, on les prend vraiment et tu es normalement destiné à être le leader technique de ces Bleus et le leader permanent, a insisté l’observateur. Il ne peut pas disparaître sur les moments chauds. Ça me rappelle qu'à la Coupe du monde, lors des matchs à enjeu, là aussi il avait disparu petit à petit. Il faut que l'on voie tout le temps Michael Olise sur ces moments-là. Là on l'a moins vu, on lui donne rendez-vous en mars. » Le quart de finale de la Ligue des Nations permettra effectivement de vérifier la théorie de Dave Appadoo.
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