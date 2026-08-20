OM : Genesio recale Kebbal, le dossier s'enflamme

Longtemps cité comme le courtisan principal d’Ilan Kebbal lors de ce mercato, l’OM ne souhaite finalement pas se positionner sur le milieu offensif du Paris FC. Un coup dur pour l’Algérien, qui se voyait bien signer à Marseille.

Auteur d’une saison aboutie en 2025-2026 avec 9 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, Ilan Kebbal suscite logiquement quelques convoitises sur le marché des transferts. Depuis plusieurs semaines, il est notamment question d’un intérêt de l’Olympique de Marseille, qui cherche un ailier droit pour compenser le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe. Selon plusieurs sources dont L’Equipe, la direction olympienne a ciblé Ilan Kebbal et espère rafler la mise en fin de mercato via un prêt avec option d’achat.

Le journaliste Sacha Tavolieri de SkySports n’a pas le même son de cloche. Selon notre confrère, l’Olympique de Marseille n’a transmis aucune offre au Paris FC ni pris aucun renseignement pour un potentiel transfert d’Ilan Kebbal. Cela aurait d’ailleurs déçu le club francilien, qui n’était pas opposé à une vente de son milieu offensif de 29 ans à deux ans de la fin de son contrat. Sacha Tavolieri ajoute que dans le clan du joueur, on avait pourtant fait le forcing afin de l’envoyer à l’Olympique de Marseille, la destination rêvée d’Ilan Kebbal, natif de la cité phocéenne.

Des infos contradictoires sur le dossier Kebbal

Des informations démenties par Santi Aouna, journaliste par Foot Mercato : « La direction du Paris FC ne peut pas être déçue le concernant puisqu’elle a déclaré le joueur intransférable. Les dirigeants du Paris FC sont fermés à toute discussion avec les différents clubs intéressés » a-t-il ajouté. Des informations contradictoires sur un dossier difficile à lire depuis le début de l’été. En l’état actuel des choses, l’OM ne semble de toute façon pas avoir les moyens financiers de s’offrir un joueur du calibre d’Ilan Kebbal. Pour rappel, le club olympien est strictement encadré par la DNCG et ne peut toujours pas enregistrer la moindre recrue estivale alors que le marché des transferts ferme dans maintenant 11 jours.