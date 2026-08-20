OM : Genesio recale Kebbal, le dossier s'enflamme

OM : Genesio recale Kebbal, le dossier s'enflamme

OM20 août , 9:20
parCorentin Facy
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Longtemps cité comme le courtisan principal d’Ilan Kebbal lors de ce mercato, l’OM ne souhaite finalement pas se positionner sur le milieu offensif du Paris FC. Un coup dur pour l’Algérien, qui se voyait bien signer à Marseille.
Auteur d’une saison aboutie en 2025-2026 avec 9 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, Ilan Kebbal suscite logiquement quelques convoitises sur le marché des transferts. Depuis plusieurs semaines, il est notamment question d’un intérêt de l’Olympique de Marseille, qui cherche un ailier droit pour compenser le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe. Selon plusieurs sources dont L’Equipe, la direction olympienne a ciblé Ilan Kebbal et espère rafler la mise en fin de mercato via un prêt avec option d’achat.
Le journaliste Sacha Tavolieri de SkySports n’a pas le même son de cloche. Selon notre confrère, l’Olympique de Marseille n’a transmis aucune offre au Paris FC ni pris aucun renseignement pour un potentiel transfert d’Ilan Kebbal. Cela aurait d’ailleurs déçu le club francilien, qui n’était pas opposé à une vente de son milieu offensif de 29 ans à deux ans de la fin de son contrat. Sacha Tavolieri ajoute que dans le clan du joueur, on avait pourtant fait le forcing afin de l’envoyer à l’Olympique de Marseille, la destination rêvée d’Ilan Kebbal, natif de la cité phocéenne.

Des infos contradictoires sur le dossier Kebbal

Des informations démenties par Santi Aouna, journaliste par Foot Mercato : « La direction du Paris FC ne peut pas être déçue le concernant puisqu’elle a déclaré le joueur intransférable. Les dirigeants du Paris FC sont fermés à toute discussion avec les différents clubs intéressés » a-t-il ajouté. Des informations contradictoires sur un dossier difficile à lire depuis le début de l’été. En l’état actuel des choses, l’OM ne semble de toute façon pas avoir les moyens financiers de s’offrir un joueur du calibre d’Ilan Kebbal. Pour rappel, le club olympien est strictement encadré par la DNCG et ne peut toujours pas enregistrer la moindre recrue estivale alors que le marché des transferts ferme dans maintenant 11 jours.

Lire aussi

L'OM veut Kebbal, c'est déjà explosifL'OM veut Kebbal, c'est déjà explosif
Articles Recommandés
Om Trois Offres Envoyees Pour Lancer Le Mercato
OM

OM : Trois offres envoyées pour lancer le mercato

Barcola A Liverpool Le Psg Dit Enfin Oui
PSG

Barcola à Liverpool, le PSG dit enfin oui

lautaro martinez au psg l inter prefere en rire lautaro martinez 376529
Liga

Barça : Tout tombe à l'eau pour le futur attaquant

Le Depart Dembolo Se Precise Rennes Va Empocher 17 Me
Rennes

Le départ d’Embolo se précise, Rennes va empocher 17 ME

Fil Info

20 août , 12:20
OM : Trois offres envoyées pour lancer le mercato
20 août , 12:00
Barcola à Liverpool, le PSG dit enfin oui
20 août , 11:40
Barça : Tout tombe à l'eau pour le futur attaquant
20 août , 11:20
Le départ d’Embolo se précise, Rennes va empocher 17 ME
20 août , 11:00
OM : McCourt se désengage et reçoit un ultimatum
20 août , 10:42
Nantes perd officiellement Ali Yousuf
20 août , 10:40
Pierre Ménès met en pièces un célèbre insider mercato
20 août , 10:25
L3 : Programme TV et résultats de la 4e journée
20 août , 10:20
PSG : Doué et Akliouche acceptent leur rôle de bouche-trous

Derniers commentaires

L’OL augmente le prix de Fofana, l’accord avec Rome explose

Vigo like this!!

Real : Mourinho fait allégeance à Kylian Mbappé

Ben... demande de l'aide aux autres fouines. ^^ Ils vont peut être t'expliquer les choses. Mdr

L’OL augmente le prix de Fofana, l’accord avec Rome explose

c'etait la meme chose contre les espagnols de vigo en 8eme ...

PSG-Rennes : Paris risque une défaite sur tapis vert

PFC c’est pareil pelouse injouable.

Barcola, le PSG baisse son prix à 140ME

Bein ecoute on verra bien Leogets .... Mais moi justement je pense qu il a atteint son plafond de verre.... Après il y a des exceptions comme Dembele auquel je ne croyais absolument plus....

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading