Serie A : L’AS Roma et Côme enchainent

Parcours parfait pour l’AS Roma, avec Leonardo Balerdi titulaire, qui s’est imposée 2-0 au Torino et compte 15 points sur 15 après la quatrième journée. Seul l’Inter, qui joue ce lundi soir contre l’Udinese, peut garder le rythme. Côme n’est pas loin à la faveur de son succès contre Parme (2-1) et prend pour le moment la deuxième place.

Serie A Calendrier Résultats Regular Season Équipe Pts J V N D BP BC +/- 1 Roma Roma 12 4 4 0 0 12 1 11 2 Como Como 10 4 3 1 0 9 4 5 3 Lazio Lazio 10 4 3 1 0 6 3 3 4 Inter Inter 9 3 3 0 0 8 3 5 5 Cagliari Cagliari 9 4 3 0 1 4 2 2 Tout afficher