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Serie A : L’AS Roma et Côme enchainent

Serie A14 sept. , 20:42
parGuillaume Conte
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Parcours parfait pour l’AS Roma, avec Leonardo Balerdi titulaire, qui s’est imposée 2-0 au Torino et compte 15 points sur 15 après la quatrième journée. Seul l’Inter, qui joue ce lundi soir contre l’Udinese, peut garder le rythme. Côme n’est pas loin à la faveur de son succès contre Parme (2-1) et prend pour le moment la deuxième place.

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Derniers commentaires

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

En plus, tu l'as mis deux fois, la deuxième dans un commentaire où tu as mis plusieurs liens FB. Je te l'ai signalé, tu m'as remercié et tu l'as modifié.

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

bing sale mytho dans ta gueule ! t'es tjr aussi con toi, tu penses que les gens oublient tes conneries .? Maintenant que qq'un a démontré que t'es un sale menteur, tu vas encore disparaitre mdr

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Sergio, pauvre cloche que tu es. En plus d'être un abruti et un idiot, tu es un menteur en plus. https://uploads.disquscdn.com/images/512864a93c0f429fa53d01ac2a9796a235bfdc72e2faeba3e1f55ffddb6ebc8b.jpg Même si tu l'as effacé après.

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Pauvre cloche... je n'ai pas balancé mon facebook.

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Ousmane Dembélé n'a été que moyen à la Coupe du Monde... alors.... que le monde entier a vu Kylian Mbappé être prodigieux sur le terrain. Et ça... tu pourras jamais lui enlever. ^^

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