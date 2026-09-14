Le dernier geste fort d’Eric Roy pour Brest

Au coeur de l'hommage pour Eric Roy, Hugo Magnetti a annoncé sa prolongation de contrat avec le Brest. Un timing étonnant qui a toutefois son explication.

Homme du sud de la France, né à Nice, formé chez les Aiglons puis à Toulon avant de jouer surtout à Lyon et à Marseille, Eric Roy est décédé cet été après avoir également marqué les esprits par ses performances en tant qu’entraineur de Brest. Tout en ayant caché sa maladie à son groupe malgré un cancer à un stade avancé, l’ancien milieu de terrain a maintenu le club breton, après avoir fait encore beaucoup mieux en envoyant le SB29 en Ligue des Champions.

L’hommage qui lui a été rendu a été poignant ce dimanche soir. Hugo Magnetti en a profité pour annoncer sa prolongation de contrat avec Brest, alors qu’il aurait pu partir libre en fin de saison. Le timing de cette annonce, en plein hommage à Eric Roy a pu surprendre, mais il est tout à fait logique aux yeux du milieu de terrain armoricain.

« On savait la relation très forte que j’avais avec ce coach. Je suis très fier d’avoir prolongé pendant cet hommage, je voulais le remercier pour tout ce qu’il m’a offert comme homme et footballeur. J’espère qu’il est fier de nous, de là-haut, parce qu’on va tout donner pour lui cette saison. Il voulait que je reste. Avant la fin de saison, on a eu une discussion et on espérait être tous les deux là, à la reprise. Il a tout fait pour me convaincre de rester et je ne voulais pas partir comme ça, après ce qu’il s’est passé. Je voulais garder le cap avec ce club, parce qu’il m’a beaucoup donné et je veux lui rendre », a livré celui qui s’est engagé jusqu’en 2029 avec Brest.

Hugo Magnetti, capitaine du club breton, fait partie des cadres, et des joueurs qui ont marqué cette histoire si particulière et émouvante entre le Stade Brestois et Eric Roy.