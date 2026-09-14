Szymanski

Rennes prépare un transfert à 20 ME

Rennes14 sept. , 21:00
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Un an après son arrivée en janvier dernier, Sebastian Szymanski ne sera pas forcément retenu par le Stade Rennais. Le club breton sera à l’écoute en cas d’offre généreuse pour son milieu offensif convoité en Italie.
Grâce à la puissance financière de son actionnaire, le Stade Rennais fait partie de ces rares écuries de Ligue 1 capables de retenir ses meilleurs éléments. Il n’empêche que la direction ne dit pas non à une belle affaire pour Sebastian Szymanski (27 ans). Titulaire lors des trois premières journées de championnat, le milieu offensif recruté en janvier dernier fait grimper sa cote sur le marché italien.
D’après le journaliste Ekrem Konur, le Polonais dispose du profil recherché par Naples, annoncé en concurrence avec Côme. L’équipe entraînée par Cesc Fabregas s’attend à recevoir des offres pour Nico Paz et anticipe un éventuel départ de l’international argentin. Pour le moment, aucune discussion n’a été entamée avec le Stade Rennais. Mieux vaut préparer de solides arguments avant de solliciter le club de la famille Pinault, en position très confortable sur ce dossier. Rappelons que Sebastian Szymanski s’était engagé jusqu’en juin 2029. Sa vente n’a donc rien d’urgent et les Rouge et Noir peuvent se permettre de faire monter les enchères.

Rennes double son prix

La source ajoute d'ailleurs que Rennes serait prêt à négocier à partir de 20 millions d’euros, alors que la valeur de son milieu offensif est seulement estimée à 12 millions d’euros. De quoi envisager une belle plus-value sachant que l’ancien joueur de Fenerbahçe avait été recruté pour 9,5 millions d’euros (hors bonus). En attendant de savoir si Naples et Côme passeront à l’action durant le mercato hivernal, l’international polonais (54 sélections) va tenter de poursuivre sur sa lancée avec le Stade Rennais. La tâche ne sera pas simple avec la concurrence de Valentin Rongier, Adrien Thomasson et Mahdi Camara dans l'entrejeu.
S. Szymański

S. Szymański

PolandPologne Âge 27 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_374142_0112
Premier League

Tottenham : De Zerbi, un limogeage à 60 millions d’euros

ICONSPORT_373461_0548
OL

Zéro but avec l'OL, Boudache promet de changer ça

ICONSPORT_374250_0302
Brest

Le dernier geste fort d’Eric Roy pour Brest

ICONSPORT_374342_0057
Serie A

Serie A : L’AS Roma et Côme enchainent

Fil Info

14 sept. , 22:30
Tottenham : De Zerbi, un limogeage à 60 millions d’euros
14 sept. , 22:00
Zéro but avec l'OL, Boudache promet de changer ça
14 sept. , 21:30
Le dernier geste fort d’Eric Roy pour Brest
14 sept. , 20:42
Serie A : L’AS Roma et Côme enchainent
14 sept. , 20:30
Benatia a une dernière mauvaise nouvelle pour l’OM
14 sept. , 20:00
Zéro interdiction, l’OL va envahir Bruxelles
14 sept. , 19:30
PSG : Dembélé prévient l’OM, il arrive
14 sept. , 19:03
RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé
14 sept. , 18:30
Le PSG donne 61 ME à Mbappé, Mbappé lui rend 60.000 euros

Derniers commentaires

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

En plus, tu l'as mis deux fois, la deuxième dans un commentaire où tu as mis plusieurs liens FB. Je te l'ai signalé, tu m'as remercié et tu l'as modifié.

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

bing sale mytho dans ta gueule ! t'es tjr aussi con toi, tu penses que les gens oublient tes conneries .? Maintenant que qq'un a démontré que t'es un sale menteur, tu vas encore disparaitre mdr

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Sergio, pauvre cloche que tu es. En plus d'être un abruti et un idiot, tu es un menteur en plus. https://uploads.disquscdn.com/images/512864a93c0f429fa53d01ac2a9796a235bfdc72e2faeba3e1f55ffddb6ebc8b.jpg Même si tu l'as effacé après.

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Pauvre cloche... je n'ai pas balancé mon facebook.

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Ousmane Dembélé n'a été que moyen à la Coupe du Monde... alors.... que le monde entier a vu Kylian Mbappé être prodigieux sur le terrain. Et ça... tu pourras jamais lui enlever. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading