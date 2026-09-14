Rennes prépare un transfert à 20 ME

Un an après son arrivée en janvier dernier, Sebastian Szymanski ne sera pas forcément retenu par le Stade Rennais. Le club breton sera à l’écoute en cas d’offre généreuse pour son milieu offensif convoité en Italie.

Grâce à la puissance financière de son actionnaire, le Stade Rennais fait partie de ces rares écuries de Ligue 1 capables de retenir ses meilleurs éléments. Il n’empêche que la direction ne dit pas non à une belle affaire pour Sebastian Szymanski (27 ans). Titulaire lors des trois premières journées de championnat, le milieu offensif recruté en janvier dernier fait grimper sa cote sur le marché italien.

D’après le journaliste Ekrem Konur, le Polonais dispose du profil recherché par Naples, annoncé en concurrence avec Côme. L’équipe entraînée par Cesc Fabregas s’attend à recevoir des offres pour Nico Paz et anticipe un éventuel départ de l’international argentin. Pour le moment, aucune discussion n’a été entamée avec le Stade Rennais. Mieux vaut préparer de solides arguments avant de solliciter le club de la famille Pinault, en position très confortable sur ce dossier. Rappelons que Sebastian Szymanski s’était engagé jusqu’en juin 2029. Sa vente n’a donc rien d’urgent et les Rouge et Noir peuvent se permettre de faire monter les enchères.

Rennes double son prix

La source ajoute d'ailleurs que Rennes serait prêt à négocier à partir de 20 millions d’euros, alors que la valeur de son milieu offensif est seulement estimée à 12 millions d’euros. De quoi envisager une belle plus-value sachant que l’ancien joueur de Fenerbahçe avait été recruté pour 9,5 millions d’euros (hors bonus). En attendant de savoir si Naples et Côme passeront à l’action durant le mercato hivernal, l’international polonais (54 sélections) va tenter de poursuivre sur sa lancée avec le Stade Rennais. La tâche ne sera pas simple avec la concurrence de Valentin Rongier, Adrien Thomasson et Mahdi Camara dans l'entrejeu.