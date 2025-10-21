ICONSPORT_237491_0079
Amir Richardson

OM : Enorme coup de froid pour cette piste marocaine

OM21 oct. , 19:30
parQuentin Mallet
Un temps évoqué du côté de l'Olympique de Marseille, Amir Richardson n'a pas prévu de rejoindre le club de la Canebière. Un démenti est tombé et met un froid complet à la rumeur lancée.
On peut dire que c'est une spéculation tuée dans l'œuf. Apparemment toujours à la recherche d'un milieu de terrain pour apporter plus de profondeur à l'effectif de Roberto De Zerbi, l'Olympique de Marseille scrutait de près la situation d'Amir Richardson, lequel n'a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison avec la Fiorentina. Un intérêt qui pouvait s'expliquer par la volonté de relancer un joueur talentueux dans un environnement propice au jeu et par la connexion marocaine avec Medhi Benatia. Mais finalement, l'information de Média Foot qui indiquait que la direction du club de la Canebière lorgnait l'international marocain a été démentie.

Richardson et l'OM, c'est non

C'est en tout cas ce qu'affirme Africafoot. Après avoir relayé la rumeur dans un premier temps, le média spécialisé dans le traitement de l'actualité du football africain a formellement démenti un intérêt de l'OM pour Amir Richardson. On apprend que l'ancien joueur du Havre n'a reçu aucune offre officielle ni aucun contact de la part des dirigeants phocéens. Son agent n'a d'ailleurs pas non plus eu de discussions directes avec Medhi Benatia, alors que le joueur a découvert la rumeur en même temps que tout le monde, sur les réseaux sociaux.
Reste à savoir si tout cela n'est que jeu de dupes ou non. Pour rappel, Amir Richardson a rejoint la Fiorentina à l'été 2024 contre 9 millions d'euros en provenance du Stade de Reims. A 23 ans, il a encore un bel avenir devant lui, surtout s'il retrouve un club qui lui accorde une confiance plus importante que celle inexistante de l'entraineur de la Viola.
