OM : De Zerbi, son avenir bascule à Miami

L’OM réalise un excellent début de saison et il le doit à Roberto De Zerbi, dont la gestion de l’effectif est saluée ces dernières semaines. L’entraîneur de l’OM est épanoui et son bien-être remonte à un rendez-vous crucial à Miami.

Leader de la Ligue 1 depuis ce week-end, l’Olympique de Marseille réalise un excellent début de saison. Après les trois premières journées, de nombreuses critiques ont pourtant été émises sur le club phocéen, qui s’était incliné à Rennes et à Lyon et dont la gestion de l’épisode Adrien Rabiot avait fait jaser. Roberto De Zerbi n’a toutefois jamais perdu le cap et sa gestion de l’effectif depuis le mois de septembre fait la différence. Le coach de l’OM peut s’appuyer sur un groupe étoffé lors de la dernière ligne droite du mercato et il en tire pour l’instant la quintessence.

A en croire les informations de RMC, c’est en réalité du côté des Etats-Unis et plus précisément de Miami que tout a basculé dans le bon sens. Cet été, le coach marseillais s’est effectivement envolé pour les USA aux côtés de Pablo Longoria et de Medhi Benatia afin d’y préparer le mercato olympien au côté du grand patron Frank McCourt. Selon les échos de Florent Germain, ce voyage américain a été crucial et déterminant pour la suite. « Avec la direction, la relation s’est renforcée depuis les échanges sincères et constructifs à Miami. Et De Zerbi a eu la conviction, à la fin du mercato, que ses dirigeants avaient tenu leurs promesses en termes de réorganisation interne et de recrutement ambitieux » écrit notre confrère.

Les proches de l’entraîneur olympien décrivent d’ailleurs un coach « totalement en phase » avec la mentalité de son vestiaire, ce qui n’a pas toujours été le cas l’an passé. L’apport de recrues expérimentés telles que Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Emerson Palmieri ou encore Pierre-Emerick Aubameyang est déterminant et permet à Roberto De Zerbi d’avoir un groupe plus réceptif à ses idées de jeu et à sa gestion de l’effectif. « De Zerbi se régale, ressent de l’envie et de l’enthousiasme même quand les séances durent 2h30 » ajoute la radio, pour qui Roberto De Zerbi est épanoui comme jamais depuis qu’il a posé le pied à Marseille il y a plus d’un an. Une période faste que l’entraîneur italien espère la plus longue possible alors qu’une nouvelle semaine très excitante attend l’OM avec deux déplacements difficiles face au Sporting en Ligue des Champions puis à Lens en Ligue 1.