ICONSPORT_274051_0070

OM : De Zerbi, son avenir bascule à Miami

OM21 oct. , 16:00
parCorentin Facy
4
L’OM réalise un excellent début de saison et il le doit à Roberto De Zerbi, dont la gestion de l’effectif est saluée ces dernières semaines. L’entraîneur de l’OM est épanoui et son bien-être remonte à un rendez-vous crucial à Miami.
Leader de la Ligue 1 depuis ce week-end, l’Olympique de Marseille réalise un excellent début de saison. Après les trois premières journées, de nombreuses critiques ont pourtant été émises sur le club phocéen, qui s’était incliné à Rennes et à Lyon et dont la gestion de l’épisode Adrien Rabiot avait fait jaser. Roberto De Zerbi n’a toutefois jamais perdu le cap et sa gestion de l’effectif depuis le mois de septembre fait la différence. Le coach de l’OM peut s’appuyer sur un groupe étoffé lors de la dernière ligne droite du mercato et il en tire pour l’instant la quintessence.
A en croire les informations de RMC, c’est en réalité du côté des Etats-Unis et plus précisément de Miami que tout a basculé dans le bon sens. Cet été, le coach marseillais s’est effectivement envolé pour les USA aux côtés de Pablo Longoria et de Medhi Benatia afin d’y préparer le mercato olympien au côté du grand patron Frank McCourt. Selon les échos de Florent Germain, ce voyage américain a été crucial et déterminant pour la suite. « Avec la direction, la relation s’est renforcée depuis les échanges sincères et constructifs à Miami. Et De Zerbi a eu la conviction, à la fin du mercato, que ses dirigeants avaient tenu leurs promesses en termes de réorganisation interne et de recrutement ambitieux » écrit notre confrère.

Lire aussi

Pas d'égal en Europe, l'OM a sa nouvelle starPas d'égal en Europe, l'OM a sa nouvelle star
OM : Greenwood humilié en direct par un ancien du PSGOM : Greenwood humilié en direct par un ancien du PSG
Les proches de l’entraîneur olympien décrivent d’ailleurs un coach « totalement en phase » avec la mentalité de son vestiaire, ce qui n’a pas toujours été le cas l’an passé. L’apport de recrues expérimentés telles que Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Emerson Palmieri ou encore Pierre-Emerick Aubameyang est déterminant et permet à Roberto De Zerbi d’avoir un groupe plus réceptif à ses idées de jeu et à sa gestion de l’effectif. « De Zerbi se régale, ressent de l’envie et de l’enthousiasme même quand les séances durent 2h30 » ajoute la radio, pour qui Roberto De Zerbi est épanoui comme jamais depuis qu’il a posé le pied à Marseille il y a plus d’un an. Une période faste que l’entraîneur italien espère la plus longue possible alors qu’une nouvelle semaine très excitante attend l’OM avec deux déplacements difficiles face au Sporting en Ligue des Champions puis à Lens en Ligue 1.
4
Articles Recommandés
6 me pour maupay la vente miraculeuse de l om iconsport 250580 0013 398207
OM

OM : Les trois joueurs virés cet hiver sont connus

ICONSPORT_274476_0001
Ligue des Champions

Leverkusen - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

ICONSPORT_237491_0079
OM

OM : Enorme coup de froid pour cette piste marocaine

ICONSPORT_271775_0010
PSG

Transfert à 200 ME, le PSG reçoit un tarif spécial Qatar

Fil Info

20:00
OM : Les trois joueurs virés cet hiver sont connus
19:56
Leverkusen - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)
19:30
OM : Enorme coup de froid pour cette piste marocaine
19:00
Transfert à 200 ME, le PSG reçoit un tarif spécial Qatar
18:55
Paris Sportifs : Le PSG intouchable en Europe, c'est le pari en béton
18:35
L’OM retire le maillot de Mandanda
18:35
Barça : Hansi Flick lance la pépite Dro Fernandez
18:20
Monaco : Akliouche ouvre la porte à un départ !
18:00
De Zerbi a besoin d’un joueur et l’OM sera injouable

Derniers commentaires

Les images du nouveau stade du PSG dévoilées

On voit rien là dessus. Mais le bon compromis serait de conserver l'apparence de l'architecture pour préserver le symbole qui a fait le PSG.

De Zerbi a besoin d’un joueur et l’OM sera injouable

Ce titre est fait pour les personnes comme toi Ceux qui passent + de temps sur nos articles que sur ceux de ton club insignifiant

La FIFA change les règles, les buts vont pleuvoir

Tant qu'on y est... pourquoi ne pas élargir la cage de but et mettre un deuxième ballon en jeu ? Mdr

Les images du nouveau stade du PSG dévoilées

En plus d'être moche, c'est un stade d'occase !!! Il y a déjà un match et du public

De Zerbi a besoin d’un joueur et l’OM sera injouable

Ce narratif...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading