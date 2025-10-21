De Zerbi a besoin d’un joueur et l’OM sera injouable

ICONSPORT_272416_0203
L'OM réalise pour le moment un très bon début de saison. Mais Roberto De Zerbi aimerait voir débarquer un joueur bien précis chez les Phocéens. 
Si l'OM marche sur l'eau depuis quelques semaines en Ligue 1, Roberto De Zerbi sait que l'équilibre est précaire. L'entraîneur italien a presque tout l'effectif dont il rêve à Marseille. Lors des prochaines fenêtres de mercato, l'Olympique de Marseille devrait bien continuer à chercher la perle rare. Car De Zerbi a en tête l'idée de renforcer un poste encore loin de lui convenir, à savoir la zone du 10. 
Dans le 4-2-3-1 de l'ancien entraineur de Brighton, le numéro 10 est des plus importants. Car il ne s'agit pas juste d'être un meneur de jeu classique. De Zerbi attend de son numéro 10 qu'il soit un créateur mais aussi qu'il soit le premier déclencheur du pressing lors des pertes de balle phocéennes. Aussi, De Zerbi souhaite que son meneur soit suffisamment à l'aise tactiquement pour se replacer et former un 4-4-2 compact lors des phases défensives. 

De Zerbi encore insatisfait 

Pour le moment, tous les joueurs qui ont été essayés à ce poste n'ont pas convaincu. C'est le cas d'Angel Gomes, qui malgré sa bonne volonté, n'est pas à la hauteur. Hamed Junior Traoré pourrait prochainement être testé au poste de numéro 10, lui qui le faisait parfois lors de son passage à Auxerre. Arthur Vermeeren est aussi une option crédible aux yeux de Roberto De Zerbi. Mais si personne ne convainc, alors l'OM pourrait décider de trouver son bonheur lors du marché des transferts hivernal ou même estival. L'Italien cherche encore sa pièce manquante et le jour où il l'a trouve, alors dans sa tête, l'Olympique de Marseille sera un vrai candidat au titre en Ligue 1 mais aussi un sérieux concurrent sur la scène européenne. 

Nul doute que Medhi Benatia surveille tout cela et sonde son réseau pour répondre aux attentes de l'entraineur phocéen. 
Loading