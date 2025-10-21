L'OM en pole position pour Endrick !

Endrick compte plus que jamais quitter le Real Madrid cet hiver lors du marché des transferts. Le Brésilien cherche un prêt dans un club ambitieux et pourrait bien trouver son bonheur en France.

Le Real Madrid ne compte pas vraiment sur Endrick et le message est plutôt clair. Le jeune attaquant brésilien passe ses matchs sur le banc de touche, Xabi Alonso n'étant pas convaincu par son profil. La direction du Real ne veut cependant pas se séparer définitivement de l'ancien joueur de Palmeiras. L'idée est de le prêter cet hiver dans un club où son temps de jeu pourra exploser. Heureusement pour toutes les parties concernées, Endrick ne manque pas de prétendants au vu de son énorme potentiel au plus haut niveau. Et l' OM est concerné.

Endrick à l'OM, ça sent bon ?

Selon les informations de la presse espagnole, Marca en tête, Endrick va bel et bien quitter le Real Madrid cet hiver. Et l'Olympique de Marseille est l'une des options les plus crédibles à l'heure actuelle. Les Phocéens adorent son profil et cherchent un remplaçant à Amine Gouiri, blessé pour les trois prochains mois. Le joueur de 19 ans coche beaucoup de cases pour Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. Si Marseille a de la concurrence dans ce dossier, le club phocéen fait partie des premiers choix du natif de Taguatinga. Les négociations devraient démarrer fort prochainement pour une arrivée du joueur brésilien sur la Canebière.

Lire aussi Il porte plainte et remercie l’OM

En attendant, l'Olympique de Marseille devra continuer sa montée en puissance. Si tout va bien en Ligue 1, les hommes de Roberto De Zerbi ont besoin de points en Ligue des champions. Les Phocéens seront en déplacement ce mercredi sur la pelouse du Sporting. Un match abordable sur le papier pour des Marseillais en grande confiance. De son côté, le Real Madrid recevra la Juventus dans le même temps. Endrick connait déjà sa place au coup d'envoi, à savoir sur le banc de touche...