OM : En cas de départ, Roberto De Zerbi sait où aller

Roberto De Zerbi, entraineur sanguin de l'OM, continue d'être dragué par les clubs anglais malgré son attachement affiché à Marseille.

Entraineur passionné de l’Olympique de Marseille , Roberto De Zerbi a déjà à deux reprises depuis son arrivée menacé de quitter le club. Quand les choses ne vont pas bien, qu’il réagit à chaud et que les critiques sont vives, l’entraîneur italien rappelle que s’il faut céder sa place pour que l’OM marche mieux, il le fera sans aucun problème. Bien évidement, cela n’a pas été suivi d’actes, mais depuis les épisodes Marcelo Bielsa ou Igor Tudor, les supporters olympiens s’attendent à tout de la part de leurs entraineurs.

Pour le moment, malgré les résultats décevants en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a le soutien total de ses dirigeants et même de ses joueurs. Il suffit de voir la bordée de compliments lancée par Pierre-Emile Hojbjerg à son égard dans une récente interview . Le vestiaire fait front avec son coach, malgré ses propos parfois musclés.

Les clubs anglais se bousculent pour De Zerbi

Mais si un jour « RDZ » doit claquer la porte, il ne manquera pas de propositions en Premier League. L’ancien manager de Brighton and Hove Albion a marqué les esprits de l’autre côté de la Manche. Le média The Hard Tackle rappelle que Manchester United le voyait bien succéder à Ruben Amorim quand le Portugais était sur la sellette. Et maintenant, c’est Manchester City qui songe à lui pour l’été prochain si jamais Pep Guardiola devait raccrocher.

De Zerbi est en effet considéré comme l’un des trois « premier choix » de City avec Cesc Fabregas (Côme) et Andoni Iraola (Bournemouth). Nottingham Forest aurait même aimé le faire venir en début de saison, mais cette option a vite été abandonnée, l’OM n’étant clairement pas désireux de perdre son entraineur. Surtout que le projet porté par Pablo Longoria tourne quand même énormément autour du technicien italien. La question se posera peut-être au mois de juin en fonction du bilan de la saison à Marseille. Pas avant normalement.