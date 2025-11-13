L'OM fait de la place en attaque pour ce buteur

La fenêtre hivernale de transferts approche à grands pas et l'Olympique de Marseille s'apprête à prendre une décision forte concernant Neal Maupay. Pour le remplacer, la direction phocéenne a déjà ce qu'il faut sous la main.

L'Olympique de Marseille aura probablement quelques ajustements à faire lors du mercato de janvier 2026. A moins de deux mois de l'ouverture de cette fenêtre, plusieurs joueurs considérés comme indésirables vont devoir se trouver une porte de sortie. Parmi ceux sur qui Roberto De Zerbi ne compte déjà plus, on retrouve notamment Neal Maupay. L'attaquant de pointe arrivé sur la Canebière au début de la saison dernière n'a pas réussi à convaincre son entraineur de l'utiliser plus fréquemment malgré la qualification en Ligue des champions.

Olympique Marseille Ligue 1 # 2 V D V N D Ligue 1 Matchs 12 V Victoire 8 M Match nul 1 D Défaite 3 Buts Marqués 28 Buts Encaissés 11 Matchs Récents Tout afficher 08 novembre 2025 à 17:00 Ligue 1 Olympique Marseille 3 — 0 Match terminé Brest 05 novembre 2025 à 21:00 Champions League Olympique Marseille 0 — 1 Match terminé Atalanta Meilleurs Joueurs Tout afficher 10 . M. Greenwood ENG,NIR,SCO,WAL • Âge 24 • Attaquant Matchs 11 Buts 7 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 34 . R. Vaz FRA • Âge 18 • Attaquant Matchs 10 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Carrément envoyé en réserve, il aura fallu attendre la réception de Brest ce 8 novembre pour le voir être convoqué dans le groupe. Difficile, donc, d'imaginer un avenir radieux à l' OM , alors que le mercato hivernal tombe à pic. Poussé vers la sortie, il va laisser une place vacante dans la rotation olympienne.

Neal Maupay doublé par Tadjidine Mmadi

Un trou qui ne devrait pas être trop compliqué à combler pour la direction phocéenne. Comme l'indique Live Foot, les dirigeants de l'OM ont bien l'intention de remplacer Neal Maupay par… Tadjidine Mmadi. L'attaquant de 18 ans, Minot né à Marseille en 2007 et formé dans sa ville natale, a déjà eu l'occasion de découvrir le football professionnel et la Ligue 1 grâce à ses 5 minutes de temps de jeu glanées lors de la réception de Brest. Les Phocéens menaient déjà 3-0 lorsque Roberto De Zerbi l'a privilégié à Neal Maupay pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang.

Son cas n'est pas sans rappeler ceux de Robinio Vaz et de Darryl Bakola, les deux jeunes joueurs issus du centre de formation de l'Olympique de Marseille et qui ont, eux aussi, le droit à des minutes de jeu précieuses au haut niveau pour parfaire leur progression. Pour Neal Maupay, en tout cas, la tendance est désormais claire : un départ ou le banc - et encore.