Tadjidine Mmadi

L'OM fait de la place en attaque pour ce buteur

OM13 nov. , 19:20
parQuentin Mallet
0
La fenêtre hivernale de transferts approche à grands pas et l'Olympique de Marseille s'apprête à prendre une décision forte concernant Neal Maupay. Pour le remplacer, la direction phocéenne a déjà ce qu'il faut sous la main.
L'Olympique de Marseille aura probablement quelques ajustements à faire lors du mercato de janvier 2026. A moins de deux mois de l'ouverture de cette fenêtre, plusieurs joueurs considérés comme indésirables vont devoir se trouver une porte de sortie. Parmi ceux sur qui Roberto De Zerbi ne compte déjà plus, on retrouve notamment Neal Maupay. L'attaquant de pointe arrivé sur la Canebière au début de la saison dernière n'a pas réussi à convaincre son entraineur de l'utiliser plus fréquemment malgré la qualification en Ligue des champions.
Olympique Marseille

Olympique Marseille

Ligue 1 #2
V
D
V
N
D
Ligue 1
Ligue 1
Matchs12
V
Victoire8
M
Match nul1
D
Défaite3
Buts Marqués28
Buts Encaissés11

Matchs Récents

Tout afficher
08 novembre 2025 à 17:00
Ligue 1
Olympique MarseilleOlympique Marseille
3
0
Match terminé
BrestBrest
05 novembre 2025 à 21:00
Champions League
Olympique MarseilleOlympique Marseille
0
1
Match terminé
AtalantaAtalanta

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
M. Greenwood
10.

M. Greenwood

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge 24 Attaquant
Matchs11
Buts7
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
R. Vaz
34.

R. Vaz

FRAFRA Âge 18 Attaquant
Matchs10
Buts4
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Carrément envoyé en réserve, il aura fallu attendre la réception de Brest ce 8 novembre pour le voir être convoqué dans le groupe. Difficile, donc, d'imaginer un avenir radieux à l'OM, alors que le mercato hivernal tombe à pic. Poussé vers la sortie, il va laisser une place vacante dans la rotation olympienne.

Neal Maupay doublé par Tadjidine Mmadi

Un trou qui ne devrait pas être trop compliqué à combler pour la direction phocéenne. Comme l'indique Live Foot, les dirigeants de l'OM ont bien l'intention de remplacer Neal Maupay par… Tadjidine Mmadi. L'attaquant de 18 ans, Minot né à Marseille en 2007 et formé dans sa ville natale, a déjà eu l'occasion de découvrir le football professionnel et la Ligue 1 grâce à ses 5 minutes de temps de jeu glanées lors de la réception de Brest. Les Phocéens menaient déjà 3-0 lorsque Roberto De Zerbi l'a privilégié à Neal Maupay pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang.
Son cas n'est pas sans rappeler ceux de Robinio Vaz et de Darryl Bakola, les deux jeunes joueurs issus du centre de formation de l'Olympique de Marseille et qui ont, eux aussi, le droit à des minutes de jeu précieuses au haut niveau pour parfaire leur progression. Pour Neal Maupay, en tout cas, la tendance est désormais claire : un départ ou le banc - et encore.
0
Derniers commentaires

20 millions d’euros et Morton va quitter l’OL

salut Kvaracadabra , tu as raison ..... tessemann !

PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

Le problème est là, tout comme Donnarumma face à Navas à l'époque. Chevalier a le totem, il peut faire des bourdes qu'on n'excusera pas à son remplaçant. À partir de là, le duel est biaisé. Je veux bien qu'il y ait un temps d'adaptation, même si j'ai du mal à le comprendre dans le cas des gardiens, mais Chevalier, je ne vois vraiment aucune des qualités qu'il était censé apporter : relance aux pieds, sérénité dans les airs, impeccable sur sa ligne. Pour l'instant, il a montré des défaillances dans tous ces domaines, faisant regretter Donna...

PSG : Safonov à la place de Chevalier, la blague est finie

Oui j'avais vu ça ce matin... No comment, Chevalier est tranquille après ça

PSG : Willian Pacho prolonge son contrat jusqu'en 2030 !

Quel coup magnifique ce Pacho, incroyable. C'est très difficile de trouver de grand défenseurs centraux. Quelle progression en si peu de temps pour lui.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

J'espère qu'il se ménagera et jouera au ralenti et au pire des cas simulera une gêne pour sortir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

