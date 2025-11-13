Aguerd out plusieurs mois, terrible danger à l'OM

Victime d’une pubalgie, Nayef Aguerd a tout de même été convoqué avec le Maroc lors de cette trêve internationale. Une situation suivie avec attention par l’OM, qui redoute une très longue absence pour son taulier.

Forfait de dernière minute contre l’AJ Auxerre, Nayef Aguerd a fait son retour pour les matchs contre l’Atalanta Bergame puis Brest la semaine dernière. Le défenseur marocain a toutefois été contraint de céder sa place face aux Bretons en raison d’une douleur au niveau de l’aine. L’ancien joueur de West Ham souffre d’une pubalgie comme Roberto De Zerbi l’a annoncé devant la presse après la victoire contre Brest au Vélodrome (3-0). Une tuile pour l’OM, qui a forcé avec son joueur alors que Leonardo Balerdi et Facundo Medina étaient eux aussi absents ces dernières semaines.

Malgré cette pubalgie, Nayef Aguerd a été convoqué avec le Maroc par Walid Regragui. Une situation que Marseille suit avec attention comme l’explique La Provence, qui explique que l’OM espère « s’épargner le genre de passe d’armes auquel le PSG et l’équipe de France s’étaient adonnés sur le cas Dembélé en septembre ». Le journal régional explique que Medhi Benatia et Pablo Longoria espèrent que Nayef Aguerd sera laissé au repos d’autant que les matchs de la sélection marocaine en ce mois de novembre n’ont aucun enjeu sportif.

Du côté du staff olympien, on prie donc pour qu’aucun risque ne soit pris et pour que le joueur de 29 ans se contente de soins durant ce rassemblement international. D’autant qu’une pubalgie mal soignée peut entraîner une absence colossale comme l’explique Mathias Giustiniani, médecin de l’OM entre 2019 et 2024, à La Provence. « Selon la forme et l’intensité de la pubalgie, l’évolution peut durer de quelques semaines à plusieurs mois dans les formes les plus compliquées. Outre le repos qui reste transitoire, le traitement repose dans un premier temps sur une rééducation ciblant le déséquilibre musculaire. Dans certains cas spécifiques, une infiltration ciblée voire une chirurgie peuvent s’avérer nécessaires » explique-t-il.

L’OM espère ne pas avoir besoin d’aller jusque à avec Nayef Aguerd et compte sur la collaboration de la sélection marocaine. Walid Regragui et son staff ont de toute façon intérêt à prendre soin de leur taulier afin qu’il soit sur pied pour la CAN alors que l’incertitude plane sur un autre joueur indispensable des Lions de l’Atlas en la personne d’Achraf Hakimi.