Mourinho sur le banc de l'OM, il est aux anges

Sur le banc de l’OM depuis plus d’un an, Roberto De Zerbi fait l’unanimité dans son vestiaire. Pierre-Emile Hojbjerg voit en l’entraîneur italien un manager très proche de ce qu’il a connu à Tottenham avec José Mourinho.

Deuxième de Ligue 1 la saison dernière, Roberto De Zerbi occupe de nouveau cette place avec l’Olympique de Marseille après 12 journées en 2025-2026. L’entraîneur italien obtient de très bons résultats en championnat, ce qui fait logiquement de lui un coach apprécié en Provence malgré les résultats plus mitigés en Ligue des Champions et les critiques qui peuvent parfois fleurir sur le jeu pratiqué par son équipe. En interne, Roberto De Zerbi est en tout cas très apprécié

Hojbjerg compare De Zerbi à Mourinho

Medhi Benatia est toujours très élogieux lorsqu'il évoque publiquement l’ancien entraîneur de Brighton et de Sassuolo. C’est également le cas de Pierre-Emile Hojbjerg, vice-capitaine de l’OM cette saison. Interrogé par Onze Mondial, l’international danois a notamment comparé Roberto De Zerbi à José Mourinho, deux coachs qui se ressemblent à ses yeux. « J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs comme Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte. Et je mets Roberto de Zerbi dans le même panier. Durant les 20 prochaines années, le coach De Zerbi va donner énormément de choses au foot » affirme notamment Pierre-Emile Hojbjerg avant de poursuivre.

« Et pour moi, c'est un honneur de travailler avec lui. Le coach… je ne sais pas comment dire. Il a un lien avec le vestiaire, il a une relation sentimentale avec le vestiaire, Mourinho avait la même chose. Roberto De Zerbi sent le vestiaire, il sent l’environnement, il comprend les comportements, il sait à l’avance ce qu’il va se passer le lendemain » ajoute l’ancien milieu de terrain de Tottenham, grand fan de son entraîneur et qui ne se cache pas pour le dire. La comparaison avec José Mourinho flattera sans doute l’égo de Roberto De Zerbi. Espérons simplement pour l’Italien et pour l’OM que l’entraîneur de Marseille ne connaîtra pas la même dégringolade que le Special One au fil de sa carrière.