OM : Emerson veut partir, il appelle la Juventus à l'aide

L'OM s'apprête à vivre un mercato estival particulièrement mouvementé. Emerson pourrait faire partie des nombreux joueurs phocéens amenés à quitter le club.

À Marseille, la dernière saison a laissé des traces importantes. L' OM souhaite repartir sur de nouvelles bases, ce qui passera par des changements importants à tous les niveaux du club. Plusieurs départs sont notamment attendus, alors que les finances phocéennes sont dans le rouge. Emerson devrait ainsi être concerné par un transfert. Le défenseur italien ne manque pas de prétendants et pourrait quitter la Canebière dès cet été. En Italie, la Juventus s'intéresse d'ailleurs de près au joueur marseillais.

Emerson veut rallier la Juve, et vite

Selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti souhaite en effet attirer Emerson dans son effectif. Les deux hommes entretiennent de très bonnes relations, et le défenseur aimerait évoluer rapidement sous les ordres du technicien italien. Le quotidien transalpin ajoute même que le joueur est enthousiaste à l'idée de quitter Marseille pour rejoindre la Vieille Dame.

Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2027, le natif de Santos est actuellement estimé à environ 10 millions d'euros. Reste à savoir si un départ ferait les affaires de toutes les parties. Emerson demeure un élément apprécié au sein du club marseillais. Toutefois, si Habib Beye venait à quitter son poste, son éventuel successeur pourrait revoir le statut du défenseur dans l'effectif olympien.

Une chose est sûre : Emerson ne semble plus se projeter durablement sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Cette saison, l'ancien joueur de l'OL a disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues avec le maillot marseillais.

En pleine reconstruction, la Juventus recherche des joueurs expérimentés, familiers des exigences du football italien. Luciano Spalletti dispose d'arguments solides pour convaincre un joueur qu'il connaît parfaitement. De son côté, l'OM est désormais invité à trancher rapidement sur l'avenir d'Emerson Palmieri.